Linha 2 Verde se prepara para receber novos trens da China

As obras de ampliação do Pátio Tamanduateí, localizado na zona sul da capital paulista, avançam e já alcançam 25% de execução. A área construída total será acrescida em aproximadamente 84%, passando dos atuais 7.273 m² para 13.373 m². A intervenção é parte fundamental da expansão da Linha 2-Verde do Metrô, que está em processo de expansão com oito novas estações entre Vila Prudente e Penha.

Para acomodar os 22 novos trens que serão fabricados na China para este trecho, o pátio está passando por uma ampliação e reestruturação. Entre as principais intervenções em andamento, destaque para a construção de cinco novos blocos operacionais, incluindo a nova oficina de trens A1, com 5.200 m², e a ampliação da oficina C1, com aproximadamente 790 m². Estão previstas também novas vias ferroviárias com quase 3 km de extensão, que garantirão a circulação e o estacionamento dos novos trens.

Desafios Técnicos

Um dos principais desafios enfrentados pela obra foi a complexidade do solo mole da região, adjacente ao rio Tamanduateí. Para garantir a estabilidade da infraestrutura, foram movimentados cerca de 30 mil m³ de terra, para a remoção do solo mole, demolição das fundações e estruturas enterradas existentes, execução de drenos verticais, drenagem, aterro de pré-carga e sobrecarga, além de instrumentações para o monitoramento desses aterros.

A construção do novo muro de contenção, com 275 metros de comprimento, 5,7 metros de altura e 25 cm de espessura, foi concluída e servirá como importante barreira contra enchentes e suporte das cargas do estacionamento de trens.

Além das fundações convencionais, foram executadas 91 “estacas de sacrifício”, que servem para suportar e redistribuir possíveis movimentações de carga laterais do aterro em direção aos blocos e estacas de fundações do muro, que podem causar sobrecarga estrutural. Esse processo se chama efeito Tschebotarioff, previsto e calculado antes da execução das fundações.

Os estudos e os cuidados nas premissas adotadas no trabalho estrutural são um marco da grandiosidade da obra. Foram executadas 347 estacas tipo hélice contínua, com profundidades entre 18 e 22 metros, destinadas ao bloco A1.

Para isso, já foram utilizadas cerca de 560 toneladas de aço, um indicativo da magnitude estrutural do projeto. Ao todo, foram utilizados 7 mil metros cúbicos de concreto nas fundações e superestruturas (vigas e pilares).

Infraestrutura

O projeto prevê ainda a construção de outros blocos de apoio: uma enfermaria, ampliação dos vestiários (bloco K), um novo depósito de resíduos (junto ao bloco C1), além da readequação de construção existente (bloco H) para a reorganização e complementação do sistema viário interno do pátio.

Quando finalizada, a ampliação do Pátio Tamanduateí permitirá a operação plena dos trens até a entrega do futuro Pátio Paulo Freire, que atenderá a extensão completa da Linha 2-Verde até Guarulhos, cujas obras correspondem à segunda fase de expansão do empreendimento.

Ao todo, cerca de 150 operários estão mobilizados na execução das obras, que incluem também a construção de 2.500 a 3.000 metros de novas vias ferroviárias, fundamentais para a operação e manutenção da frota ampliada.

A conclusão das obras do Pátio Tamanduateí está prevista para 2027, acompanhando o cronograma da entrega da primeira fase da expansão da Linha 2-Verde. Essa infraestrutura será essencial para garantir a eficiência operacional da linha, que passará a atender uma demanda ainda maior da população paulistana.