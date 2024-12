Linha 17 Ouro tem avanços, mas só deve começar operação em 2026

E a Linha 17 – Ouro, que vai ligar a malha metroviária da capital ao Aeroporto de Congonhas, vai realmente passar a operar no próximo ano? Prometida para a Copa de 2014, a Linha enfrenta sucessivos atrasos e problemas burocráticos e operacionais para ter suas obras concluídas.

Nos últimos dias, o Metrô de São Paulo informou que o projeto teria dado um passo importante na implantação da Linha 17-Ouro ao realizar a primeira energização do trecho operacional, com a tensão elétrica de 22.000 volts (média tensão). A ação marca o início do processo de alimentação elétrica dos sistemas necessários para os testes com os trens circulando, que devem começar em 2025.

A energização inicial foi direcionada à estação Vereador José Diniz, onde a tensão foi fornecida por cabos conectados à rede de energia da subestação Primária Bandeirantes, da Linha 5-Lilás. Essa rede passa pelo túnel da Linha 5, saindo na estação Campo Belo, e atravessam um banco de dutos construído sob a avenida Roberto Marinho, até chegar na via elevada da Linha 17-Ouro.

Já na Vereador José Diniz, a energização alcançou os cubículos de média tensão, que são equipamentos destinados ao comando, controle e distribuição da energia elétrica na estação.

O próximo passo deste processo compreende a ativação do sistema de tração dos trens, que envolve o rebaixamento da tensão para 750 volts, possibilitando a alimentação dos trens pela infraestrutura das barras de energização, chamadas de 3º e 4º trilhos, que estão sendo instalados na lateral das vigas de concreto da via. Na sequência será fornecida energia para os sistemas auxiliares da estação. São 460 volts para atender equipamentos, como escadas rolantes, elevadores e portas de plataforma, além das redes de 220/110 volts, para iluminação e circuitos de tomadas.

Avanço da Obra

Retomada em setembro de 2023, a obra de construção da Linha 17-Ouro vem avançando significativamente, com a instalação de passarelas, estruturas metálicas e de vidro para a cobertura e fechamento de passarelas e acessos nas estações, além da colocação de vigas para o estacionamento de trens no pátio Água Espraiada e seu edifício administrativo. O progresso da obra também permitiu iniciar a retirada das barreiras de concreto que interditavam a avenida Roberto Marinho, em processo que será concluído até o começo de dezembro. Todas as vigas da via de operação comercial foram instaladas e o primeiro trem chegou ao Brasil, foi montado e passa pelos testes estáticos de funcionamento.

A obra civil da Linha 17 será concluída em 2025, permitindo a instalação dos sistemas de sinalização e controle de trens, bem como outros de comunicação para iniciar a operação em 2026.

Instalação da passarela

Outra notícia recente relacionada à Linha 17 – Ouro é que a Estação Campo Belo, que também fará parte da Linha 17-Ouro, terá uma passarela para ligar o monotrilho à Linha 5-Lilás. A instalação começou no fim de setembro e deve ser concluída no próximo fim de semana. Com a passarela, passageiros da Linha 17-Ouro e pedestres também acessam a avenida Jornalista Roberto Marinho com mais facilidade e segurança.

A passarela é diferenciada e inédita por ter dois andares. Um deles será exclusivo para a integração gratuita entre as linhas 17-Ouro e 5-Lilás. O outro funcionará como uma passarela convencional para a travessia segura da avenida

Jornalista Roberto Marinho e também como entrada de novos passageiros para a estação.

Toda a estrutura pesa 220 toneladas, com 29,5 metros de comprimento por 10 metros de largura e altura interna. Ela será instalada em três fases:

Primeira fase (27 a 30/9): foi feita a montagem da parte inferior da passarela, com peso de 70 toneladas. Essa estrutura foi pré-montada no Pátio Água Espraiada e transportada para o local com o apoio da CET e agentes de trânsito. O içamento do material contou com um guindaste de 450 toneladas.

A conclusão dessa obra trará mais comodidade e segurança para os passageiros e pedestres e será um passo importante para a finalização da Estação Campo Belo da Linha 17-Ouro, que vai integrar ainda mais a mobilidade urbana de São Paulo.