Linha 17 Ouro é opção de passeio durante o feriadão

Em razão do feriado de Tiradentes, celebrado na próxima terça-feira (21/04), as linhas da CPTM e do Metrô de São Paulo contarão com estratégias diferenciadas para facilitar as viagens dos passageiros durante o período.

Pela CPTM, a operação na segunda-feira (20), dia de emenda do feriado, será normal, com circulação semelhante à dos dias úteis. Já na terça-feira (21), feriado de Tiradentes, as linhas funcionarão com intervalos equivalentes aos praticados aos domingos.

O Metrô também adotará operação especial no período. No sábado (18), as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata terão funcionamento ininterrupto, operando 24h, até o domingo (19). Na segunda-feira (20), a frota disponível será semelhante à de um sábado e, no feriado de terça-feira (21), essas mesmas linhas operarão com horário e oferta de trens típicos de domingos. A circulação será acompanhada em tempo real pelos Centros de Controle Operacional e de Segurança da Companhia, com a possibilidade de inserção de trens extras, caso haja aumento na demanda de passageiros.

Recém-inaugurada, a Linha 17-Ouro funcionará durante o feriado conforme o horário programado, das 10h às 15h. Além de facilitar o acesso ao Aeroporto de Congonhas e garantir integração com as linhas 5-Lilás e 9-Esmeralda, a linha se apresenta como uma boa opção de passeio para quem deseja conhecer de perto o novo modal do Metrô e explorar um trajeto diferente pela zona sul da capital.

Os colaboradores da CPTM e do Metrô estarão à disposição para auxiliar os passageiros em seus deslocamentos.

Bilhetes – Para viajar, os passageiros podem comprar seu bilhete digital QR CODE para uso nos trilhos via Whatsapp no 11 3888-2200, aplicativo TOP – disponível para download nas plataformas Google Play ou Apple Store, ATMs distribuídas por todas as estações do Metrô e da CPTM e em mais de 8 mil pontos de venda na capital e região metropolitana. Nestes pontos a compra pode ser realizada com cédulas. Todos os processos são simples e rápidos, mesmo para quem não tem familiaridade com as novas tecnologias. A lista completa dos pontos de venda está disponível para consulta no www.boradetop.com.br.

Bikes – Aos sábados, domingos e feriados, os passageiros podem embarcar com suas bicicletas no Metrô e na CPTM em qualquer horário. As bicicletas devem ser de tamanho convencional e, caso sejam elétricas, de dimensões semelhantes às das convencionais. Nos dias úteis, de segunda a sexta, o embarque é permitido entre 10h e 16h e das 21h até o encerramento da operação. O embarque da bike no trem é permitido apenas no último carro, no limite de quatro bicicletas por viagem.