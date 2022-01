Limpeza Urbana terá interrupção pontual na virada do ano

A Prefeitura de São Paulo informa que as equipes de limpeza urbana, após um ano de intenso trabalho, com fundamental efeito para a saúde pública, terão recesso para desfrutarem do fim de ano com as famílias. A decisão ocorreu após acordo entre a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (Amlurb) com o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços de Asseio e Conservação e Limpeza Urbana de São Paulo (SIEMACO).

Com isso, entre 19h do dia 24 e 22h do dia 25 de dezembro, não houve o serviço de varrição, que foi retomado, de acordo com a programação normal, a partir de 25/12.

Já na virada do ano, haverá suspensão tanto da varrição (no mesmo horário) quanto da coleta, por 24h, a partir das 18h. A recomendação é que os cidadãos evitem disponibilizar os resíduos nas vias públicas até a próxima passagem regular das equipes de limpeza. Os dias de cada endereço podem ser consultados clicando aqui.

As concessionárias deverão manter equipes de apoio de prontidão para atuar em caso de eventos de emergência, como fortes chuvas, por exemplo.

A coleta dos grandes geradores de materiais de saúde (hospitais, UBS etc.) seguirá com a programação normal. Nos pequenos geradores (clínicas, farmácias etc.), a coleta já não é realizada nos feriados.

Serviço – Horários de interrupção

Varrição: das 19h do dia 31/12 às 22h do dia 01/01

Coleta domiciliar (resíduos comuns e recicláveis): das 18h do dia 31/12 às 18h do dia 01/01