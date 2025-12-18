L’Entrecôte de Paris é novidade gastronômica no Plaza Sul Shopping

O Plaza Sul Shopping ficou um pouco mais francês, com a chegada do L’Entrecôte de Paris em seu Polo Gastronômico. O tradicional restaurante tem como diferencial servir apenas um prato principal, todos os dias: o “Entrecôte”, steak de carne e fritas com molho secreto.

A novidade está localizada no P2, ao lado do Bom Beef Burgers e funcionará todos os dias, das 11h às 22h. Além do prato único, também possui diversas opções de entradas e sobremesas, além de drinks exclusivos e uma sofisticada carta de vinhos.

“O investimento em grandes marcas reflete nosso esforço contínuo para enriquecer a jornada dos nossos visitantes, valorizando empresas que entregam propósito, qualidade e experiências memoráveis. Com a chegada do L’Entecôte de Paris, temos a junção de qualidade e sofisticação, expandindo ainda mais nosso Polo Gastronômico”, afirma Andréa Mendonça, superintendente do Plaza Sul Shopping, administrado pela ALLOS, a mais inovadora plataforma de experiências, entretenimento, serviços, lifestyle e compras da América Latina.

Com a inauguração, o Polo Gastronômico do Plaza Sul Shopping passa a contar com oito operações disponíveis para amantes da boa comida: Bar do Alemão, Bom Beef Burgers, Calle 54, Coco Bambu, L’Entrecôte de Paris, Madero, Outback e Pecorino.

Novas operações

Além da novidade gastronômica, o Plaza Sul Shopping também tem novas operações em seu mix. A primeira é a Missmott Pratas, quiosque inaugurado no P2, que traz design e sofisticação em suas joias. No mesmo andar, foi aberta uma unidade da Compactor, fabricante do ramo de artigos de papelaria e escritório. Já no P0, foi inaugurado o quiosque da Cenoradas, primeira marca especializada em bolo de cenoura do mundo. No mesmo andar também está o Mr. Cheney & Origens, especializada em cookies e guloseimas americanas. Por fim, também no P0, foi aberta mais uma unidade da Rosa Valverde semijoias.

Plaza Sul Shopping

Inaugurado em abril de 1994, o Plaza Sul Shopping é um empreendimento administrado pela ALLOS. Com 30 anos de história e localizado no bairro da Saúde, tradicional na cidade de São Paulo, o Plaza Sul Shopping se consolidou como uma referência na comunidade local, fazendo parte da história de muitas famílias. Com cerca de 210 lojas, entre elas três âncoras (Coco Bambu, C&A e Renner), três megalojas (Camicado, Mundo Hering e Ultra Academia) e ótimas opções gastronômicas, como Bar do Alemão, Bom Beef Burgers, L’Entrecôte de Paris, Madero, Outback e Pecorino. O Shopping ainda conta com uma alameda de serviços completa, 8 salas de cinema UCI e espaço para convivência e lazer.

Endereço: Praça Leonor Kaupa, 100 – Jardim da Saúde. Instagram: @plazasulshopping