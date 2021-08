Lançamento na Saúde privilegia qualidade de vida

O mundo está mudando e com ele a nossa relação com o lar. O papel da casa em nossas vidas, que já era uma tendência antes da pandemia, ganhou novos contornos. A Construtora TARJAB, que há 38 anos se dedica ao desenvolvimento e realização de empreendimentos que possam mudar de forma positiva a vida das pessoa, criou o “Harmonie Saúde” focando nesse novo morar: um ambiente para se viver em família, cuidar da alimentação, descansar, aproveitar momentos juntos.

O projeto reúne atributos que ressignificam a qualidade de vida e coloca em equilíbrio formas e cores, design e funcionalidade, tudo em harmonia com a natureza. Traz ainda espaços inspirados para atender cada indivíduo e sua família, proporcionando contato único com a natureza, grandes áreas de convivência e muito verde.

São duas torres equipadas com Salão de festas, Salão de jogos, Brinquedoteca, Churrasqueira, Quadra de areia, Praça, Piscinas adulto e infantil, Pet place, Playground, Coworking, Espaço de convivência, Fitness, Biclicletário, Lockers, Espaço delivery, tudo pensado para promoverconvívio, bem-estar físico e mental.

O Harmonie Saúde terá unidades de 123 m², 79 m² e 34 m² (1 a 3 dorms.) e todas as plantas foram desenhadas com alta eficiência, espaços multiusos para trabalhar, estudar, conviver.

Pioneirismo

O projeto também contará com uma certificação inédita. Ele será o primeiro empreendimento residencial do Brasil a ter o selo A2S, de Ambiente Seguro e Saudável. O A2S envolve todo o processo de gestão e boas práticas de limpeza e sanitização, desde a concepção do projeto até sua entrega.

A Certificação A2S é mais uma ação pioneira no comprometimento com a sustentabilidade, que faz parte do DNA da Tarjab desde sua fundação.

Outro diferencial será a certificação Aqua, que garante benefícios para o usuário, sociedade e para o planeta, proporcionando economia direta no consumo de água e energia, com redução de despesas condominiais.

Vale destacar que essas características modernas, além de trazer melhores condições de conforto e saúde, representam valorização patrimonial ao longo do tempo. Sem falar que os moradores demonstram consciência de sua contribuição para o desenvolvimento sustentável e a sobrevivência do planeta.

Tecnologia moderna

Nas áreas comuns, além de priorizar o conforto e bem-estar dos futuros moradores, a Tarjab Incorporadora planejou a implementação de facilidades tecnológicas para o controle de acesso às áreas comuns e de lazer das torres de forma distinta.

Natureza

Como a palavra chave do empreendimento é o equilíbrio, representando pelo nome escolhido – “Harmonie”, essa tecnologia convive perfeitamente com a natureza

Espaços com árvores, rooftops com uma vista que ajuda a desconectar do mundo digital, prática de yoga, massagem e meditação nos espaços de convivência são alguns dos exemplos de como um projeto pode trazer mais bem-estar para os seus moradores.

O paisagismo também foi planejado com esmero. Os jardins, o entorno, seguem a tendência da “ Floresta de Bolso”, com plantas nativas da Mata Atlântica para criar um espaço, fazendo uma composição com espaçamento que respeita à evolução original das florestas.

Haverá um bosque no pavimento do nível da rua, onde também ficará o pet place, com agradável área de convivência.

Apartamento decorado

As pessoas poderão sentir uma experiência inédita na visita ao apartamento modelo de decorado.

Na unidade foram contemplados itens tecnológicos, dentre eles uma assistente virtual capaz de interagir com os usuários e dispositivos no imóveis, proporcionando automação de tarefas, dentro do conceito de SMART HOME – usando a tecnologia para garantir mais conforto, segurança e praticidade aos moradores.

Vá conferir:

Endereço:

Rua dos Alcatrazes, 62

– a 400 m da estação Saúde do metrô