José Américo quer criar SUS Animal na cidade

José Américo Dias é jornalista formado pela Escola de Comunicação e Artes da USP (Universidade de São Paulo) e exerceu dois mandatos como deputado estadual, depois de quatro mandatos como vereador da cidade de São Paulo e presidente da Câmara Municipal em 2013 e 2014. Filiado ao PT desde a sua fundação, foi presidente do partido em São Paulo entre 2008 e 2009 e ocupou a Secretaria Nacional de Comunicação do PT. Também passou pelo Executivo Municipal, ocupando cargos de secretário nos governos de Marta Suplicy e de Haddad, onde colaborou com a aprovação de programas importantes como o Plano Diretor Estratégico, a Lei de Uso e Ocupação do Solo e o Código de Obras.

Como vereador, aprovou leis importantes, como as de fomento à dança, às rádios comunitárias e à criação do Prêmio Zé Renato, de apoio à produção e ao desenvolvimento da atividade teatral na cidade. Ele também é coautor da Lei 15.499/2011, que permite que imóveis comerciais funcionem sem alvará enquanto buscam a regularização.

Agora, tem como propostas a criação do Mais Médicos Especialidades, ações para redução na fila do Sus, criação do Sus Animal Paulistano, Apoio aos pais, professores e alunos com contratação de assistentes sociais e psicólogo (as) em todas as escolas da rede municipal, um Segundo professor em todas as salas de aula, Investimento nas creches com valorização dos professores, Mais Recursos para a Culturam proteção ao trabalhador ambulante, reabilitação dos dependentes químicos.

