Jardim do Mam está na Vila Mariana até dia 31/08

Faltam poucos dias para terminar um ótimo programa que une cultura, arte e lazer na Vila Mariana. E gratuito! A exposição inédita Jardim do MAM no Sesc, uma parceria entre o Sesc São Paulo e o Museu de Arte Moderna de São Paulo é um passeio ao ar livre pela arte brasileira que está na Vila Mariana até dia 31 de agosto.

A mostra tem curadoria de Cauê Alves e Gabriela Gotoda e reencena, na entrada da unidade, elementos do Jardim de Esculturas do MAM, inspirada nas curvas sinuosas desenhadas pelo escritório de Burle Marx. Nela, o público pode apreciar obras da coleção do museu, entre esculturas icônicas de Alfredo Ceschiatti, Amilcar de Castro e Emanoel Araújo, e trabalhos que exploram críticas sociais, como as obras de Regina Silveira, Luiz 83 e Marepe.

A cenografia do espaço foi pensada especialmente para reforçar a ideia de circulação, experimentação e descoberta. Assim como o jardim original do MAM, inaugurado no Ibirapuera em 1993 com a proposta de aproximar a arte das pessoas, essa mostra transforma a praça do Sesc Vila Mariana em um território vivo, onde a presença do público é parte fundamental da experiência:

“Ao propor uma reencenação do Jardim do MAM no Sesc Vila Mariana, elaboramos a ideia de que esse também é um espaço de encontros urbanos”, afirma Cauê Alves. “As obras expostas tocam em temas fundamentais da vida contemporânea, refletindo sobre corpo, cidade e natureza com suas diferentes linguagens e materiais.”

A curadora Gabriela Gotoda também destaca o aspecto transformador da proposta: “Se a arte moderna se aproxima da vida, é papel do museu encontrar formas de mantê-la conectada com o presente. Nesse sentido, o Sesc é um espaço ideal para experimentar novos formatos de fruição.”

Além das esculturas, a programação da mostra inclui atividades educativas gratuitas voltadas para públicos de todas as idades. Realizadas pelo MAM São Paulo, essas ações convidam os visitantes a interagir com o ambiente expositivo de maneiras sensoriais e criativas — uma extensão das experiências promovidas no Jardim de Esculturas do museu.

Serviço:

Jardim do MAM no Sesc. Visitação: até 31 de agosto, de terça a sexta, das 10h às 21h30 | Sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h30. O Sesc Vila Mariana fica na Rua Pelotas, 101 – Vila Mariana.️ Grátis.