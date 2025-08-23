Jardim Botânico tem mostra em homenagem a Silvio Santos

Desde 15 de agosto, quem visita o Jardim Botânico de São Paulo pode conferir a exposição inédita Caravana do Silvinho. Em meio à natureza do coração verde da capital paulista, 45 esculturas estilizadas de Silvio Santos são expostas ao ar livre, marcando o início da etapa nacional do projeto artístico idealizado pelas filhas do apresentador como uma homenagem ao fundador do SBT e do Grupo Silvio Santos.

A mostra permanece no Jardim Botânico até 14 de setembro e dá sequência ao projeto que encantou o público durante a fase de pintura ao vivo. Agora, as obras seguem prontas para rodar o país em um circuito itinerante que se estende pelos próximos meses e ao longo de 2026.

A Caravana do Silvinho tem como objetivo eternizar, por meio da arte urbana, a presença de Silvio Santos na memória afetiva dos brasileiros. Unindo cultura, interatividade e acesso democrático à arte, a iniciativa conecta o legado do apresentador à paisagem de espaços públicos relevantes no país.

À frente do projeto está Cintia Abravanel, artista plástica e filha mais velha de Silvio Santos. “A escolha do Jardim Botânico de São Paulo para a estreia da mostra reforça esse compromisso com a sensibilidade de levar a arte para um dos espaços mais simbólicos da capital, promovendo o encontro entre cultura, natureza e memória”, enfatiza.

Com curadoria da Abrava Arte Produções e produção da Breit Produções, o projeto conta com patrocínio da Tele Sena e apoio da Granero Transportes, que é responsável pela logística da exposição em todo o território nacional. Também são apoiadores do projeto as marcas Acrilex, Colorgin e Edding Brasil, fornecedoras oficiais dos materiais utilizados pelos artistas.

As esculturas, com 1,60 metro de altura e produzidas em fibra de vidro, foram pintadas por artistas selecionados por edital e por nomes convidados, como o muralista Eduardo Kobra, um dos principais nomes da arte urbana brasileira. Ao todo, mais de 40 artistas de diferentes partes do Brasil participaram da criação, vindos de cidades como Manaus, Salvador, Recife, Belo Horizonte, Curitiba, Brasília, Goiânia, Porto Alegre, além de São Paulo e interior paulista. “Essa diversidade regional reforça a representatividade e a abrangência cultural do projeto”, complementa Cintia.

A Caravana do Silvinho teve seu lançamento oficial durante o Programa Silvio Santos, apresentado por Patrícia Abravanel, no domingo de Páscoa. Agora, com todas as esculturas finalizadas, a exposição inicia sua jornada pelas ruas do país, levando ao público a energia, o legado e a irreverência de uma das personalidades mais queridas da televisão brasileira.

A Caravana do Silvinho pode ser conferida durante o horário de funcionamento do Jardim Botânico, todos os dias. O ingresso para a entrada na exposição custa entre 39,90 reais e 19,90 reais (meia-entrada) e pode ser adquirido diretamente na bilheteria do local ou pelo site. Informações sobre o projeto e a agenda de exibições podem ser consultadas em: www.caravanadosilvinho.com.br

Serviço

Exposição Caravana do Silvinho em São Paulo. Até 14 de setembro Local: Jardim Botânico de São Paulo (Av. Miguel Estéfano, 3031 – Água Funda). Ingresso avulso: 39,90 reais e 19,90 reais (meia-entrada). Funcionamento: de segunda a sexta-feira das 09h às 16h (visitação até 17h) e sábados, domingos e feriados das 09h às 17h (visitação até 18h).. Informações: https://jardimbotanico.com.br/ ecaravanadosilvinho.com.br .