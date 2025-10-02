Turismo e Lazer
Jardim Botânico é ótima opção para passeios na Primavera
Além do contato com a natureza e com áreas históricas da capital paulista, o público que vai ao Jardim Botânico de São Paulo pode, na Primavera, contemplar flores e árvores como: pau-brasil (Paubrasilia echinata), jabuticabeira (Plinia cauliflora), limoeiro (Citrus limon), a azaléia (Rhododendron simsii), primavera (Bougainvillea spectabilis), clívia (miniata), manacá-de-cheiro (Tibouchina mutabilis), orquídea (Orchidaceae – diversas espécies e gêneros), ipê-amarelo (Handroanthus albus), entre outras espécies que compõem a paisagem do lugar.
As plantas coloridas florescem durante a Primavera, iniciada na última segunda-feira (22). A estação também abre caminho para as Ninféias (Nymphaea) que inundam de rosa e amarelo o lago formado pelas águas das nascentes do Riacho do Ipiranga. O Botânico abriga ainda uma das maiores coleções de Orquídeas e Bromélias do país, além de árvores raras da flora mundial.
O percurso
Logo na entrada, o público é recebido por um deck florido de lavandas (Lavandula dentata). Ao lado está a emblemática Alameda Von Martius, formada por palmeiras-imperiais (Roystonea oleracea), um dos cartões-postais do parque e ponto preferido para caminhadas e registros fotográficos. Também é possível visualizar Ipês (Tabebuia) e Cerejeiras (Cerasus) que se despedem do inverno.
Ao longo do percurso, o visitante encontra o Bosque do Pau-Brasil (Paubrasilia echinata), a área de brejo, o Jardim do Lineu, com estufas históricas, e o Jardim dos Sentidos – projetado para proporcionar uma experiência inclusiva e sensorial. Há ainda o Lago dos Bugios, um meliponário, um Museu de Botânica e uma exposição sobre os povos originários.
Para os interessados em trilhas, o destaque é a Trilha da Nascente, com 360 metros de extensão, que leva os visitantes por passarelas de madeira em meio à vegetação da Mata Atlântica até a nascente do Riacho do Ipiranga, onde é possível ver a água brotar do solo. Durante o trajeto, é comum avistar aves, insetos e pequenos mamíferos típicos do bioma.
O local oferece infraestrutura completa: estacionamento, serviço de foto, aluguel de carrinhos, e a possibilidade de entrar com alimentos e bebidas.
Serviço:
Funcionamento Zoo e Jd. Botânico: de segunda a sexta-feira das 09h às 16h (visitação até 17h) e sábados, domingos e feriados das 09h às 17h (visitação até 18h). Endereços: Zoológico de São Paulo: Av. Miguel Estéfano, 4241, Água Funda. Jardim Botânico de São Paulo: Av. Miguel Estéfano, 3031 – Água Funda
Sobre o Jardim Botânico de SP
O Jardim Botânico de São Paulo foi fundado em 1928 pelo botânico Frederico Carlos Hoehne e hoje é um dos mais tradicionais polos de lazer, turismo e educação ambiental na zona sul da capital paulista. Sua área destinada à visitação também é muito procurada pelo público para ensaios fotográficos, gravações, casamentos e eventos sociais.