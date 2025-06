Jantar beneficente: 24/06

Evento da Associação Primeiro Passo fortalece campanha por tratamento precoce do pé torto congênito

No próximo dia 24 de junho (terça-feira), a cidade de São Paulo sediará um jantar beneficente promovido pela Associação Primeiro Passo, entidade sem fins lucrativos que apoia crianças com pé torto congênito e suas famílias. O evento será realizado a partir das 19h no Filé Restaurante & Bar, localizado na Av. Lins de Vasconcelos, 1515, no bairro Cambuci.

Com o objetivo de arrecadar recursos para dar continuidade aos projetos da instituição, o jantar oferecerá pizzas à vontade e bebidas não alcoólicas, em um ambiente de solidariedade e conscientização. Os convites custam R$ 150 por pessoa e R$ 50 para crianças de até 12 anos, e podem ser adquiridos via PIX: 12.950.014/0001-55 (Associação Primeiro Passo).

A presidente da entidade, Franciela Fernandes, destaca a importância do evento como um momento de mobilização e visibilidade para a causa:

“Promover este momento será importante para unirmos forças nesta mobilização para que o tratamento precoce pelo Método Ponseti seja cada vez mais difundido aqui em São Paulo e no Brasil”, afirma ela, que também é mãe de Martim, nascido com pé torto congênito.

Tratamento precoce e acolhimento

Fundada por familiares de crianças com pé torto congênito, a Associação Primeiro Passo atua com foco na detecção precoce, acolhimento e encaminhamento ao tratamento adequado, além de manter um banco de órteses a baixo custo e promover ações de conscientização. A condição, que afeta um a cada mil nascidos vivos, é tratável com grande eficácia por meio do Método Ponseti, reconhecido internacionalmente.

Além de arrecadar fundos, o jantar visa aproximar apoiadores da causa, representantes do poder público, profissionais da saúde, empresas e a sociedade em geral.

Serviço:

Jantar Beneficente da Associação Primeiro Passo

📅 24 de junho (terça-feira), às 19h

📍 Filé Restaurante & Bar – Av. Lins de Vasconcelos, 1515 – Cambuci, São Paulo

💰 R$ 150 (individual) / R$ 50 (crianças até 12 anos)

🔁 Pagamento via PIX: 12.950.014/0001-55

📞 Confirmação de presença: Franciela (11) 97608‑7887 | Jéssica (11) 99844‑5344

Saiba mais:

📲 Instagram: @associacaoprimeiropasso

📘 Facebook: facebook.com/associacaoptc