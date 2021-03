Jabaquara: unidades de saúde são equipadas para enfrentar pandemia

A região do Jabaquara está recebendo várias ações de combate à Covid por parte da Prefeitura. Até 15 de abril está prevista a entrega das usinas que vão beneficiar oxigênio em seis unidades e uma delas é a UPA Jabaquara

Em outra medida de enfrentamento à pandemia, a cidade de São Paulo abrirá mais leitos de UTI e enfermaria exclusivos para Covid-19 e também para tratamento de outras doenças. Referenciados para Covid, a capital terá 60 leitos de UTI e 180 de enfermaria.

Do total, 20 leitos de terapia intensiva e os 180 de enfermaria vão funcionar em um dos pavimentos da unidade Vergueiro da Uninove a partir do dia 5 de abril. Outros 40 leitos de UTI serão instalados em uma construção modular e permanente no Hospital Santa Catarina.

Também foi anunciada a implantação de dois “hospitais de catástrofe”, com 540 leitos, para o combate à Covid-19 no município. Os hospitais do Jabaquara e Itaquera passam a ser exclusivos para pacientes diagnosticados com o novo Coronavírus. No Jabaquara serão 100 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 260 leitos de enfermaria.