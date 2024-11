Jabaquara terá posto para orientar sobre Black Friday

O Procon-SP terá uma série de postos espalhados pelo estado de São Paulo para orientar consumidores e fornecedores no período da Black Friday. O objetivo é reduzir a quantidade de problemas e reclamações formalizadas na plataforma do Procon.

“O Procon-SP vem investindo bastante na prevenção e na orientação de fornecedores e consumidores, com o objetivo reduzir as reclamações e melhorar as relações de consumo em todo o estado. E continua acompanhando os grandes eventos para evitar práticas abusivas e o não cumprimento do Código de Defesa do Consumidor”, afirma Luiz Orsatti Filho, diretor Executivo do Procon-SP.

Na capital

Na cidade de São Paulo, em parceria com a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, os consumidores poderão tirar dúvidas e formalizar reclamações em postos montados nas estações Tatuapé (CPTM), Sacomã (Metrô) e Jabaquara (EMTU), em todas as sextas-feiras de novembro (exceto no feriado do dia 15, nesta semana o atendimento será na quinta-feira, 14), com especialistas do Procon-SP também recebendo reclamações das 9h às 16h.

Além das ações presenciais, o Procon-SP estará divulgando, ao longo de todo o mês de novembro em suas redes, vídeos, cards, dicas e recomendações para os consumidores não serem enganados com ofertas desvantajosas, ou para evitarem cair em golpes, que também aumentam neste período de grande demanda.

Procons municipais conveniados também serão convidados a compartilhar estes materiais, amplificando a divulgação para alcançar o máximo possível de consumidores em todo o estado.

Na última semana da promoção o Procon-SP divulgará, diariamente às 17h, relatórios parciais com as principais reclamações dos consumidores em sua plataforma e um balanço (mesmo com situações pendentes) na segunda-feira (2/12).

Atenção na Black Friday

Além disso, o Procon-SP monitora preços de 60 produtos em mais de 10 sites de e-commerce, desde outubro, para identificar eventuais práticas abusivas ou de ofertas indevidas durante a Black Friday, que se tornou um dos períodos de vendas mais relevantes para o comércio brasileiro. Como em todos os anos o número de reclamações aumenta, o Procon-SP adota uma política de monitoramento prévio de preços, criando um repertório de informações para servirem de comparação e de referência para casos em que os consumidores relatarem situações de ofertas enganosas.

Também de forma preventiva, o Procon-SP enviou para empresas com muitas reclamações e entidades representativas dos fornecedores, recomendações sobre como agir e evitar a repetição dos problemas.