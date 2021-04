Jabaquara tem mini usina de oxigênio

No mesmo dia em que foi inaugurada a UPA Jabaquara, foi entregue, no mesmo local, a segunda mini-usina de oxigênio da cidade. Para reforçar o abastecimento de oxigênio na cidade, foram encomendadas 19 mini-usinas, sendo que a primeira foi instalada no Hospital Municipal Capela do Socorro. Estão sendo investidos R$ 9,5 milhões na aquisição e implantação de 19 usinas de oxigênio nos equipamentos da cidade. A estimativa é de uma economia de R$ 250 mil mensais para os cofres públicos.

Outras 17 unidades serão instaladas nos seguintes equipamentos de maneira gradual: Hospital Dia M’Boi Mirim II, Hospital Dia Flávio Gianotti, Hospital Dia Tito Lopes, Hospital Dia Campo Limpo, Hospital Dia M’Boi Mirim I, Hospital Dia Cidade Ademar, Hospital Sorocabano, Hospital Municipal Capela do Socorro (2ª usina), Hospital Dia Itaim Paulista, Hospital Dia São Matheus, AMA São José Pires, Hospital Dia Mooca, Hospital Dia Butantã, Hospital Dia Lapa, Hospital Dia Vila Guilherme, Hospital Dia Brasilândia e o Hospital Dia Sapopemba.

Juntas, as 19 usinas terão capacidade para produzir 9 mil metros cúbicos de oxigênio por dia, o que equivale a 900 cilindros.

O volume é suficiente para abastecer 596 leitos de enfermaria e 211 de UTI nos hospitais municipais, hospitais dia e unidades de pronto atendimento (UPAs).