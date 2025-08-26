Jabaquara recebe novo trem da Linha Ouro

O terceiro trem da Linha 17-Ouro chegou na madrugada de 14 de agosto, ao Pátio Água Espraiada, no Jabaquara. Agora a composição será montada e passará por testes de cumprimento dos protocolos que garantem o certificado de segurança e sua liberação para a operação.

Vindo do Porto de Santos, o transporte do trem envolveu uma operação logística, realizada com oito carretas – cinco para os carros (vagões) e três para as estruturas de conexão. Essa mesma logística será adotada para o carregamento do quarto trem, que já está no porto do litoral paulista.

Fabricado pela BYD Skyrail na China, o trem chegou ao Brasil em 25 de julho. Com capacidade para 616 passageiros distribuídos em cinco carros, a composição conta com passagem livre entre os carros, ar-condicionado, iluminação em LED, câmeras de vigilância, sistema de combate a incêndio, comunicação audiovisual com mapa dinâmico e intercomunicador com o Centro de Controle Operacional (CCO). Uma das principais inovações são as baterias que permitem movimentação do trem por até 8 km mesmo em caso de falta de energia.

Os trens da Linha 17-Ouro são totalmente automatizados (sistema UTO) e contam com tecnologias que permitem maior aproximação entre composições e mais eficiência na operação. Após a chegada ao pátio, a composição será montada e iniciará testes estáticos e dinâmicos até a obtenção do certificado de segurança.

Prevista para 2026, a Linha 17-Ouro terá 6,7 km de extensão e capacidade para transportar até 90 mil passageiros por dia, ligando o Aeroporto de Congonhas à Estação Morumbi da Linha 9-Esmeralda, com integração à Linha 5-Lilás na estação Campo Belo.

Operação teste

Em julho, o Governo do Estado anunciou que a Linha Ouro deve finalmente entrar em operação no primeiro trimestre de 2026, ainda em fase de testes, sem cobrança de passagens.

A linha teve suas obras inici8adas em 2008 e com promessa de ficar pronta antes da Copa do Mundo no Brasil, em 2014, mas por problemas burocráticos e técnicos, que incluíram desistência dos vencedores de licitações e questionamentos judiciais, a obra passou por diversas paralisações e atrasos.

A retomada das obras da Linha 17-Ouro aconteceu em setembro de 2023, o Metrô de São Paulo vem anunciando avanços com diferentes frentes de trabalho.

Segundo o metrô, o empreendimento como um todo (projetos, obras civis, sistemas e trens) teve uma evolução de mais de 22 pontos percentuais no período, passando de 61,22% para 83,69 %. Somente a parte de sistemas (elétricos, eletrônicos, telecomunicação, sinalização etc) avançou mais de 50 pontos percentuais.

“No primeiro semestre do ano que vem, a partir de março, começamos a fazer a operação assistida e, no segundo semestre, podemos iniciar a operação comercial para trazer mais conforto e mobilidade para os passageiros da zona sul da capital. Estamos avançando bem e com obras dentro do cronograma”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas em recente visita às obra.

O governador percorreu o túnel de interligação do aeroporto à estação Congonhas, já concluído, e visitou a estação Washington Luís, onde embarcou no trem e seguiu até a estação Vereador José Diniz. No local, vistoriou os sistemas em implantação, as portas de plataforma e os acabamentos em execução. As atividades em andamento na Linha 17-Ouro envolvem desde infraestrutura civil até sistemas de energia, telecomunicações, trens e equipamentos.

Entregas

Entre as entregas já realizadas a partir da retomada das obras, destacam-se o acabamento no túnel de ligação entre o aeroporto e a estação Congonhas; a instalação de passarelas metálicas nas estações Washington Luís, Campo Belo e Chucri Zaidan; e as coberturas metálicas nas estações Washington Luís, Brooklin Paulista, Vila Cordeiro e Chucri Zaidan.

Outras ações importantes foram a megaoperação de lançamento de uma viga-guia na via elevada sobre a via férrea da Via Mobilidade próximo à Ponte Estaiada; a recomposição de 4,6 km de viário de cada lado da Av. Jornalista Roberto Marinho executada pela Prefeitura-SP; bem como o avanço das obras no Pátio Água Espraiada, concluindo a fabricação e lançamento de 68 vigas pré-moldadas e concretagem de 135 vigas moldadas in loco, totalizando 203.

Ligação com Congonhas

A Linha 17-Ouro terá 6,7 km de extensão e vai conectar o Aeroporto de Congonhas às linhas 5-Lilás e 9-Esmeralda da Via Mobilidade. A operação está prevista para 2026 e deve beneficiar cerca de 100 mil passageiros por dia. O projeto inclui oito estações com infraestrutura moderna, 14 trens com tecnologia de ponta, portas de plataforma, sistema de condução automática, integração com o transporte metropolitano e soluções sustentáveis como aquecedor solar e reaproveitamento de água da chuva.

Outras duas composições já haviam chegado ao Brasil e estão em fase de comissionamento na via elevada. Além do recém chegado terceiro trem, mais uma composição está em trânsito para o Brasil e, as demais seguem em produção na China.

Uma das principais inovações é a autonomia para percorrer até 8km com suas próprias baterias em caso de queda de energia de alta tensão (tração). Com cinco carros e 60,8 metros de comprimento, cada trem terá capacidade para transportar até 616 passageiros.

A implantação das portas de plataforma também está em andamento nas oito estações, com as estruturas metálicas visíveis em várias delas. A máquina de lavar trem e o para-choque já chegaram ao Brasil e aguardam desembaraço alfandegário. Já o novo veículo de manutenção de via, que chegou em abril, passa por processo de comissionamento. Os sistemas de alimentação elétrica já foram energizados nas estações Vereador José Diniz e Campo Belo, e os testes de comissionamento seguem em andamento. O fornecimento e instalação de sistemas auxiliares, como ar-condicionado, iluminação e ventilação, também estão em execução.