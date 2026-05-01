Itaim e Vila Olímpia terão estações de metrô. Mas , quando?

Atualmente, a única parada da malha metroviária paulistana na região que divide as zonas sul e oeste da cidade é a Vila Olímpia, da linha Esmeralda da CPTM. Metrô? Margeando esses bairros, há estações como Faria Lima e Fradique Coutinho da Linha 4 – Amarela e Brooklin ou Campo Belo da Linha Lilás. Mas, quem quer chegar ou sair de regiões próximas usando o transporte público ao cruzamento das avenidas Juscelino Kubitschek e Santo Amaro precisa recorrer às linhas de ônibus. Pelo menos por enquanto. .

Três novas linhas, ainda em projeto, devem melhorar esse acesso à região. No projeto da Linha 16 – Violeta – que ainda não está totalmente definido e várias mudanças podem ocorrer – devem ser criadas novas parada próximas a esses bairros, como a Estação Jardim Paulista, na confluência das Avenidas Brigadeiro Luis Antonio e Estados Unidos, e a Estação Ibirapuera, próximo ao modelódromo e à Assembleia Legislativa. Próximas, mas não dispensando uma caminhada ou ligação com outros modais para acessar a Vila Nova Conceição. Já na região do Itaim e Vila Olímpia, os projetos em discussão no metrô apontam para estações e traçados que devem mexer com a vida de quem mora out rabalha ali – tanto na fase de obras quanto em um futuro com as linhas em operação.

A Linha 20 – Rosa já está em planejamento, os detalhes de localiação exata das estações e traçado subterrâneo deve ser apresentado até agosto desse ano e a licitação das obras está prometido para o primeiro semestre de 2027.

Proprietários de imóveis de bairros como Pìnheiros e Vila Madalena já estão, inclusive, recebendo notificações de desapropriações.

Na virada de 2025 para 2025, o metrô publicou uma série de novas DUP – Declarações de Utilidade Públicapara a Linha 20-Rosa, mesmo com o traçado ainda não totalmente definido. A estação Juscelino Kubitschek, por exemplo, que inicialmente estava prevista, não deve existir mais.

Mas, deverá haver uma estação Tabapuã, outra Jesuíno Cardoso e uma terceira Helio Pelegrino. A expectativa é de que quase 17 mil metros quadrados sejam desapropriados na região da Faria Lima, abrangendo bairros como Vila Olímpia, Vila Nova Conceição e Itaim Bibi, incluindo áreas para implantação de poços de Ventilação e Saída de Emergência (VSE), além das estações, propriamente ditas: aTabapuã, perto do Parque do Povo, e Jesuíno Cardoso, no entorno da Avenida Juscelino Kubitschek.

A própria Avenida Faria Lima não deve ter novas estações, como inicialmente previsto, e o traçado final ainda está em estudo – não se sabe, por exemplo, se haverá obras ao longo da Avenida Santo Amaro para conexão com a Linha 5 – Lilás.

Com 33 km de extensão, a nova linha Rosa vai conectar os municípios de Santo André e São Bernardo do Campo à zona oeste de São Paulo, passando pelas regiões da Lapa, Pinheiros, Vila Olímpia, Itaim Bibi e Moema. A expectativa é que mais de 1,3 milhão de passageiros sejam beneficiados diariamente com o novo trecho.

A futura Linha 20-Rosa contará com 24 estações e dois pátios de manutenção, conectando-se com oito linhas do sistema metroferroviário paulista, além de futuras linhas em projetos.

Em São Paulo, a linha terá as paradas Santa Marina, Lapa, Vila Romana, Cerro Corá, Girassol, Teodoro Sampaio, Fradique Coutinho, Tabapuã, Jesuíno Cardoso, Hélio Pellegrino, Moema, Rubem Berta, Indianópolis, Saúde, Abraão de Morais, Cursino, Arlindo Vieira e Livieiro;

Em São Bernardo do Campo: Taboão-Paulicéia, Rudge Ramos e Afonsina; e em Santo André: Príncipe de Gales, Portugal e Santo André.

Linha Celeste

Outro sonho futuro que parece distante é a chegada das obra da Linha 19 – Celeste à região do Itaim/Vila Olímpia. As obras desse novo traçado estão prestes a começar. No final de março, a Cetesb liberou licença ambiental para o início dos trabalhso de construção da estação Dutra, em Guarulhos, parada esta que também fará parte da existente Linha 2 – Verde, em sua expansão a partir da zona leste, já em andamento.

Mas o trecho já divulgado da linha Celeste é entre essa estação Dutra, em Guarulhos, e a estação Anhangabaú, no centro da capital paulista. Há uma segunda fase prometida para essa linha, entre o Anhangabaú e a zona sul, com conexão à Linha Lilás, na região de Santo Amaro. Esse trecho passaria pela estação Tabapuã, onde haverá conexão entre as linhas 20 – Rosa e 19 – Celeste.

Há ainda previsão, nessa segunda fase, das estações Jardim Paulista e Parque Ibirapuera onde deve haver conexão com a linha Violeta, Alvorada, Jesuino Macie e, por fim, Campo Belo, na conexão com a Linha 5 Lilás. Mas, são todas informações muito incipientes e sem nenhum detalhamento por parte do Metrô.