Itaim Bibi, Vila Olímpia e Vila Nova Conceição estão na lista dos bairros mais caros do país

Bairros das zonas Oeste e Sul de São Paulo – como Itaim, Vila Olímpia, Vila Nova Conceição e Moema – figuram na lista dos mais caros para venda de imóveis entre as principais capitais do país. É o que revelam dados exclusivos do QuintoAndar, a maior plataforma de moradia da América Latina.

O ranking completo dos dez mais é formado por:

Vila Nova Conceição (SP) – R$ 21.600;

Leblon (Rio) – R$ 19.176;

Jardim Paulistano (SP) – R$ 17.500;

Itaim Bibi (SP) – R$ 17.490;

Vila Olímpia (SP) – R$ 17.373;

Pinheiros (SP) – R$ 17.355;

Moema (SP) – R$ 16.425;

Jardim Europa (SP) – R$ 16.278;

Gávea (Rio) – R$ 14.775;

Jardim Botânico (Rio) – R$ 14.675

Para chegar ao top 10, foram levados em conta quase 400 bairros de seis capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba e Porto Alegre.

“Esses bairros são o coração da valorização imobiliária em São Paulo. São regiões que conseguem unir o dinamismo corporativo a uma oferta cultural e gastronômica única, o que atrai um público altamente exigente”, afirma Flávia Mussalem, diretora de Marketing do QuintoAndar.

“Por isso a importância de uma oferta de qualidade: o cliente não compra apenas um imóvel nessas regiões, ele investe em um ecossistema completo de serviços e bem-estar. No QuintoAndar, disponibilizar imóveis exclusivos e entregar uma experiência simples e sem complicações é uma de nossas missões.”

Uma boa notícia para quem planeja comprar um imóvel nessas regiões super valorizadas é que na maioria delas o preço, na verdade, caiu no último ano. Ou seja, o momento é de oportunidade.

Itaim Bibi, Vila Nova Conceição, Vila Olímpia e Moema

O Itaim Bibi é o endereço preferido das grandes empresas. Sua infraestrutura une o melhor do mundo corporativo à sofisticação gastronômica e de lazer, sendo um dos metros quadrados mais disputados por quem busca status e conveniência em um só lugar.

A Vila Nova Conceição é o símbolo máximo de exclusividade, beneficiado pela vizinhança imediata com o Parque Ibirapuera. Com ruas seguras, prédios de altíssimo luxo e uma atmosfera de ‘vila’ sofisticada, atrai o público que não abre mão de tranquilidade e contato com a natureza no centro da metrópole.

Já a Vila Olímpia é um dos que melhor representam a agitação e a modernidade de São Paulo. Epicentro da inovação e do mercado financeiro, os studios e apartamentos de 1 dormitório dão a tônica da região. São, em geral, prédios com lavanderias com partilhadas, espaços de coworking integrados, academias e serviços de concierge. Os shopping centers de luxo, os teatros e alguns dos melhores restaurantes da cidade também são atrativos.

Por fim, Moema mantém a tradição de estar sempre bem posicionado nestas listas. Dividido entre os lados ‘Pássaros’ e ‘Índios’, o bairro é famoso por sua topografia plana, que convida ao passeio a pé, e por uma rede de serviços que atende famílias e jovens casais. A proximidade com o aeroporto de Congonhas e com o Parque Ibirapuera reforça sua atratividade tanto para moradia quanto para investimento.