Imóveis
Itaim Bibi, Vila Olímpia e Vila Nova Conceição estão na lista dos bairros mais caros do país
Bairros das zonas Oeste e Sul de São Paulo – como Itaim, Vila Olímpia, Vila Nova Conceição e Moema – figuram na lista dos mais caros para venda de imóveis entre as principais capitais do país. É o que revelam dados exclusivos do QuintoAndar, a maior plataforma de moradia da América Latina.
O ranking completo dos dez mais é formado por:
- Vila Nova Conceição (SP) – R$ 21.600;
- Leblon (Rio) – R$ 19.176;
- Jardim Paulistano (SP) – R$ 17.500;
- Itaim Bibi (SP) – R$ 17.490;
- Vila Olímpia (SP) – R$ 17.373;
- Pinheiros (SP) – R$ 17.355;
- Moema (SP) – R$ 16.425;
- Jardim Europa (SP) – R$ 16.278;
- Gávea (Rio) – R$ 14.775;
- Jardim Botânico (Rio) – R$ 14.675
Para chegar ao top 10, foram levados em conta quase 400 bairros de seis capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba e Porto Alegre.
“Esses bairros são o coração da valorização imobiliária em São Paulo. São regiões que conseguem unir o dinamismo corporativo a uma oferta cultural e gastronômica única, o que atrai um público altamente exigente”, afirma Flávia Mussalem, diretora de Marketing do QuintoAndar.
“Por isso a importância de uma oferta de qualidade: o cliente não compra apenas um imóvel nessas regiões, ele investe em um ecossistema completo de serviços e bem-estar. No QuintoAndar, disponibilizar imóveis exclusivos e entregar uma experiência simples e sem complicações é uma de nossas missões.”
Uma boa notícia para quem planeja comprar um imóvel nessas regiões super valorizadas é que na maioria delas o preço, na verdade, caiu no último ano. Ou seja, o momento é de oportunidade.
Itaim Bibi, Vila Nova Conceição, Vila Olímpia e Moema
O Itaim Bibi é o endereço preferido das grandes empresas. Sua infraestrutura une o melhor do mundo corporativo à sofisticação gastronômica e de lazer, sendo um dos metros quadrados mais disputados por quem busca status e conveniência em um só lugar.
A Vila Nova Conceição é o símbolo máximo de exclusividade, beneficiado pela vizinhança imediata com o Parque Ibirapuera. Com ruas seguras, prédios de altíssimo luxo e uma atmosfera de ‘vila’ sofisticada, atrai o público que não abre mão de tranquilidade e contato com a natureza no centro da metrópole.
Já a Vila Olímpia é um dos que melhor representam a agitação e a modernidade de São Paulo. Epicentro da inovação e do mercado financeiro, os studios e apartamentos de 1 dormitório dão a tônica da região. São, em geral, prédios com lavanderias com partilhadas, espaços de coworking integrados, academias e serviços de concierge. Os shopping centers de luxo, os teatros e alguns dos melhores restaurantes da cidade também são atrativos.
Por fim, Moema mantém a tradição de estar sempre bem posicionado nestas listas. Dividido entre os lados ‘Pássaros’ e ‘Índios’, o bairro é famoso por sua topografia plana, que convida ao passeio a pé, e por uma rede de serviços que atende famílias e jovens casais. A proximidade com o aeroporto de Congonhas e com o Parque Ibirapuera reforça sua atratividade tanto para moradia quanto para investimento.