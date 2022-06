Inverno? Siga o roteiro de sorvetes!

O inverno começou oficialmente às 6h14 do dia 21 de junho aqui no hemisfério sul. E começou com termômetros contrariando a estação – diferente dos dias anteriores, essa semana a temperatura superou os 25 graus.

Mas o fato é que, independente do calor ou frio, é sempre tempo para um bom sorvete. Que tal então seguir um roteiro diferenciado e descobrir sugestões interessantes?

Picolés

A Frutos do Cerrado é famosa por seus picolés com frutas típicas brasileiras. Legal que ali sempre tem alguma novidade, um novo sabor a ser descoberto – e tem sorvetes de massa, em potes também. Sabores tradicionais como limão, uva e morango dividem espaço na geladeira com café, amora, araticum, cajamanga, graviola… Difícil relacionar tantas opções. Fica na Rua Áurea, 351. Telefone 5084-8014 ou WhatsApp 11 98222-6700.

Taças caprichadas

Para quem busca uma taça caprichadíssima, montagens com frutas, sundaes, sobremesas geladas, uma opção pode ser descobrir a Gelateria Primo Amore, na Rua Rio Grande, 631. Aberta todos os dias, das 12h às 20h. Informações pelo telefone e WhatsApp (11) 3672-6014.

Uma das opções na casa é a linda taça Fragola, com duas bolas de sorvete de creme, suspiros, chantilly cremoso e pedaços de morango e calda (foto acima). A casa ainda tem delícias montadas com Nutella, sorvete de Yakult, Amarena e sempre com a cremosidade de um sorvete italiano.

Casquinha

E que tal curtir um sorvete de casquinha?

Ótima pedida é conferir os sorvetes artesanais e criativos da Wallnuts, que tem loja na Vila Mariana e na Vila Clementino. O que é um sorvete criativo? Bom basta relacionar alguns sabores da casa para entender: caramelo com sal, cardamomo com café, sorvete de mel, sorvete de banana caramelizada com bourbon, sorbet de pink lemonade, maracujá com gengibre… Os sorvetes tem base de leite e os sorbets podem ter base chocolate belga ou de frutas, ou seja, há opções veganas na casa.

No inverno, a dica é pedir calda de chocolate quente e farofinha pra acompanhar.

Tem uma unidade na Rua Morgado de Mateus, 195B- telefone 5082-1824. e outra na Rua Luís Góis, 1607 – telefone 3805-3363m

Sorvete na Chapa

A Tropicana, na Vila Mariana, serve saladas, bowls, várias opções saudáveis. E sorvete na chapa! os sorvetes são feitos na hora, fresquinhos. Como ingredientes, frutas e uma base láctea sem gordura hidrogenada ou produtos químicos. O resultado é um sorvete leve e natural.

Que tal descobrir o sorvete de café-arábica orgânico? Ou o de leite com brigadeiro de panela? Tem ainda o de de iogurte de kefir com tapioca, coco e frutas vermelhas…

E há várias outras opções.

Fica na Rua Estela, 275. Abre das 11h às 19h de segunda a sexta. Sábados abre meio dia e domingo às 13h.

Veganos

Na Alfreddo Veggani, como o nome sugere, todos os sorvetes são veganos, feitos a base de leite vegetal produzido na casa, rotineiramente para manter o frescor.

O desafio principal – e que a clientela garante que foi alcançado – dos criadores foi desenvolver texturas cremosas e sabores similares aos tradicionais usando apenas castanhas e nada de leite tradicional.

Como resultado, há sorvetes de cacau, café, pistache e amendoim, mas há também refrescantes pedidas de morango, manga, figo e limão. Muitos clientes, entretanto, preferem apostar em sabores mais marcantes e ousados como os de gengibre e graviola. A casa também tem bolos e brownies sensacionais, todos também veganos, claro. Acompanhados de uma bola de sorvete… hmmm, tudo de bom.

Fica na Rua Dona Inácia Uchoa, 271, Vila Mariana. Abre de terça a domingo, das 12h às 20h. F: 98531-0553