Intervalo de dose de reforço cai para quatro meses

A chegada da variante Ômicron e a proximidade das festas de fim de ano, que devem gerar uniões de famílias e grupos, levaram o Governo Estadual a reduzir o intervalo para receber doses de reforço, que já havia sido modificado para cinco meses após a segunda dose e agora foi novamente diminuído para quatro meses. Ou seja, todos aqueles que tomaram a segunda dose da vacina contra covid – seja ela Astrazeneca, Pfizer ou Coronavac – há quatro meses ou mais já podem buscar os postos de saúde para receber o reforço.

A informação, inicialmente divulgada pelo governador João Doria em redes sociais, foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde e a população da capital pode buscar os postos de aplicação a partir dessa sexta, 3 de dezembro.

Nessa sexta, 2, os Mega Drive-Thrus e farmácias estarão aplicando D1, D2 e DA (dose adicional) das 8h às 17h. Os Megapostos também. As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) atenderão das 7h às 19h. As AMAs e UBSs Integradas abrem das 7h às 19h.

No sábado, a SMS promove um Dia D de Mega Vacinação, com busca ativa de faltosos. Haverá busca por adolescentes que não tomaram segunda dose, aplicação de dose de reforço em maiores de 18 anos com esquema vacinal completo há mais de quatro meses, vacinação casa a casa, ligações a faltosos, busca ativa e vacinação in loco de pessoas em situação e rua.

Megapostos e Unidades Básicas de Saúde (UBSs) atendem 8h às 17h. AMAs/UBSs Integradas das 7h às 19h.

No dia 05/12/2021 – Domingo, haverá aplicação nas farmácias Avenida Paulista, nº 2371 e 266, das 08h às 16h. E em alguns parques das 8h às 17h. Na Zona Sul, haverá os parques da Independência e Guarapiranga.

A partir do dia 06/12/2021. Mega drive-thrus e Farmáciasfuncionam das 8h às 17h; Megapostos das 8h às 17h; Unidades Básicas de Saúde (UBSs) das 7h às 19h. e AMAs/UBSs Integradas das 7h às 19h.

Zona Sul

Para evitar filas, é sempre bom conferir o movimento pelo aplicativo deolhonafila.prefeitura.sp.gov.br.

Na região sul, há alguns endereços bem práticos de receber a vacina contra Covid 19, como o Mega Drive Thru do Tribunal de Contas do Município, que também atende pessoas a pé ou de bicicleta e fica próximo à estação AACD Servidor da Linha 5 – Lilás do metrô.

Há farmácias da rede Drogasil aplicando as vacinas em tendas externas, também, como na Avenida do Cursino ou na Rua Carneiro da Cunha.

Outras opções interessantes são os postos volantes como o do Hospital do Iamspe, que funciona também como drive-thru, com entrada pela Avenida Ibirapuera, ou da Igreja de São Judas, no salão paroquial.

O Shopping Santa Cruz conta com posto volante. Já os shopping centers Ibirapuera, Campo Limpo e Vila Olímpia contam com “megapostos” de vacinação.

O Hospital Dom Alvarenga, no Ipiranga, também funciona em esquema drive-thru. A UNiSA e a FMU Santo Amaro contam com megapostos instalados.

Para conferir a lista completa e endereços, visite: prefeitura.sp.gov.br/vacinasampa;