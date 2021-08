Instituto Legislativo Paulista oferece cursos gratuitos há 20 anos

Muitos desconhecem, mas na Assembleia Legislativa – que fica ali em frente ao Parque do Ibirapuera, na divisa entre os distritos Vila Mariana e Moema, funciona também o Instituto Legislativo Paulista (ILP), que oferece diversos cursos gratuitos relacionados a política, gestão pública e assuntos correlatos. Embora seja bastante procurado por funcionários públicos e pessoas que atuam na política, o ILP é aberto ao público em geral.

Agora, está com a agenda aberta para eventos no mês de agosto. Inclui cursos, seminários, eventos e debates, com temas diferentes e todos abertos ao público. Por enquanto, os eventos estão acontecendo em ambiente virtual (online): uma oportunidade para quem tem dificuldades em frequentar presencialmente por questões de saúde, horário, mobilidade… E também para descobrir como funciona o ILP.

Os temas dos eventos serão: A análise de impacto legislativo; Saúde, vulnerabilidades e direitos humanos; Políticas públicas para o desenvolvimento sustentável do Estado de São Paulo; Compliance, LGPB e administração pública; A lei de licitações e contratos administrativos; Reflexões sobre o pensamento ético-político; congresso “O novo marco regulatório do saneamento básico”; Os desafios contemporâneos do direito constitucional estadual.

No momento todos os cursos estão com as inscrições abertas, que podem ser realizadas no próprio site do ILP. O primeiro já teve início, em 3 de agosto, e o último, um debate, com início em 25 de agosto.

A certificação dos cursos ocorre após o preenchimento da avaliação virtual, que conta como presença no caso de cursos online, e enviada por e-mail ao fim do evento.

O material do curso é de responsabilidade de cada palestrante, caso decida ser divulgado o material ficará no site do ILP na aba “arquivos”. Os eventos gravados ficam disponíveis no canal do ILP do YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC0bVh_-km7mk0feCLTYgs8A .

O Instituto Legislativo Paulista é o órgão da Alesp responsável por oferecer cursos abertos e gratuitos a todos os cidadãos, foi criado em 2001.

Confira a seguir a lista de eventos que ainda não tiveram início. Para mais informações consulte al.sp.gov.br/ilp/cursos-eventos/.

– IPT +ILP – Conferência políticas públicas para o desenvolvimento sustentável do estado de São Paulo.Início: 09/08, das 15h às 17h. 800 vagas: 800. Inscrições até 06/08.

Seminário – ILP compliance, LGPD e administração pública . Data: 12/08, das 17h às 19h. 300 vagas. Inscrições até 10/08/2021

Ciclo de conferências: A lei de licitações e contratos administrativos (Lei 14.133/21) Módulo 1: A Lei 14.133/2021 – Aspectos gerais . Data de início: 16/08, das 17h às 19h. 500 vagas . Inscrições até 15/08.

Seminário: Dante Alighieri após 700 anos: reflexões sobre o pensamento ético-político Data: 19/08, das 17h às 19h . 250 vagas. Inscrições até 17/08.

Congresso “O novo marco regulatório do saneamento básico” . Data: 23/08. Horário: 14h às 17h . 500 vagas. Inscrições até 22/08.

Debate: Ciclo direito constitucional estadual: primeira conferência: Os desafios contemporâneos do direito constitucional estadual. Data de início: 25/08, das 17h às 19h. 500 vagas. Inscrições até 24/08.

O ILP fica na Avenida Sargento Mário Kozel Filho, s/n – junto ao prédio da Assembleia Legislativa. Site: al.sp.gov.br/ilp