Instituto Gabi promove bazar beneficente

Quer comprar um presente para o Dia dos Pais ou artigos diversos a preços muito especiais? Então não perca o Bazar de Oportunidades que será promovido pelo Instituto Gabi – organização que, há duas décadas, oferece atividades para crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência para inserção social efetiva.

Será no dia 8 de agosto, das 9h às 15h, no Buffet Reuss, na Vila Mascote.

O evento acontecerá no Buffet Reuss, que fica na avenida Mascote, 1317, Vila Mascote, próximo à Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Santa Rosalia.

A renda será revertida para a retomada dos atendimentos à pessoa com deficiência, missão do Gabi há duas décadas. O fluxo do bazar se dará de forma organizada, respeitando todas as determinações sanitárias.

“É uma oportunidade não só de agradar o pai e adquirir outros produtos de qualidade, mas também de ajudar uma causa muito especial: a da pessoa com deficiência”, lembra o fundador do Instituto Gabi, Francisco Sogari. O Instituto foi fundado em 2001 e vem conquistando diversos prêmios, mas ao mesmo tempo enfrente dificuldades por falta de verbas.

No evento, estarão à venda produtos novos ou usados em excelente estado, devidamente higienizados, a preços bastante atrativos. O atendimento se dará de forma organizada, respeitando todas as determinações das autoridades sanitárias e governamentais.

Sogari reforça que o Bazar de Oportunidades é a junção de esforços de comerciantes parceiros, como o Buffet Reuss e o Restaurante Fundo de Quintal. “O Instituto Gabi recebe doações destinadas tanto para o bazar como para comunidades que precisam. Para este evento, estamos precisando de aceitando doações do comércio”, finaliza.

Mais informações sobre o evento ou doações podem ser obtidas pelo Whatsapp (11) 11 95604-4972. Interessados em conhecer o trabalho do Instituto Gabi podem vistar o site: institutogabi.org.br , ou seguir nas redes sociais: @institutogabi (Facebook) ou @institutogabioficial (Instagram).