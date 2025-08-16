Instituto Dante Pazanezze passará por ampla reforma por 12 meses

O Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, unidade da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) reconhecida nacionalmente pela excelência no atendimento em cardiologia, inicia nesta sexta-feira (8) a maior e mais completa reforma de seu pronto-socorro, desde a inauguração do hospital em 1954.

Com investimento estimado em R$ 10 milhões, a obra tem como objetivo modernizar toda a estrutura física do loc

al, ampliando a segurança, o conforto e a qualidade da assistência prestada à população.

A reforma deve durar cerca de 12 meses e ao final incluirá, também, a aquisição de novos equipamentos.

Durante o período de obras, o atendimento no pronto-socorro será dedicado, exclusivamente, a pacientes classificados como urgentes, além de receber casos regulados por meio da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (Cross).

O hospital ativou 32 leitos para garantir o atendimento para estes pacientes.

Atualmente, o Dante Pazzanese atende, mensalmente, cerca de três mil pacientes que procuram o seu pronto-socorro. Mais de 60% dos casos são classificados como verde e azul (não urgentes). Para estas situações, a orientação é que o paciente procure as unidades básicas de saúde e unidades de pronto atendimento da região.

“Após a inauguração, o novo pronto-socorro terá 36 leitos dedicados à observação, medicação, exames, sala de emergência com controle de acesso facial, além de um novo posto de enfermagem. Modernos equipamentos vão qualificar ainda mais o atendimento aos pacientes, que chegam não apenas da capital, mas de diversas regiões do estado”, afirma Fausto Feres, Diretor do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia.

UPAs terão teleconsulta durante a fase de obras

Durante as obras, o Instituto Dante Pazzanese disponibilizará um canal de telemedicina exclusivo para os médicos das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da região, responsáveis por realizar o atendimento de urgência e emergência à população. Após a discussão clínica dos casos, os pacientes que necessitarem de atendimento especializado, serão transferidos para o Dante Pazzanese.

“É muito importante que os pacientes que não possuem uma demanda de urgência cardiológica, procurem as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas mais próximas de sua residência, ou unidades estaduais, como o Conjunto

Hospitalar Mandaqui, Conjunto Hospitalar Heliópolis e o Hospital Ipiranga”, destaca Feres.

De acordo com o diretor do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, a reforma será fundamental para aprimorar o cuidado prestado à população e modernizar os ambientes assistenciais da unidade, reconhecido como referência em cardiologia em todo o país.

O Instituto Dante Pazzanese fica na Av. Dr. Dante Pazzanese, 500 – Vila Mariana. Telefone: (11) 5085-6000

Instituto foi transferido em 1958 para Vila Mariana

O O Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, criado em 13 de janeiro de 1954, foi inicialmente denominado Instituto de Cardiologia do Estado de São Paulo. Só em 1975, passou a se chamar Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, em homenagem ao seu fundador, Dr. Dante Pazzanese. Desde sua criação, tem se destacado na assistência médica, ensino e pesquisa na área cardiovascular, sendo um dos principais centros de referência do país.

A transferência para a região do Parque Ibirapuera, na Vila Mariana, aconteceu em 1958. Essa mudança marcou o início das atividades do primeiro serviço de laboratório do instituto, embora ainda não possuísse hospital próprio, utilizando leitos do Hospital da Beneficência Portuguesa através de convênio

O Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia tem por finalidade a prestação de assistência médico-hospitalar, em regime ambulatorial, de emergência e de internação na área cardiovascular, visando a promoção de saúde, a proteção contra doenças cardiovasculares e ao diagnóstico, tratamento e reabilitação da população portadora dessa patologia. Promove também a investigação e pesquisa na área cardiovascular, incluindo o desenvolvimento de novas tecnologias, equipamentos, procedimentos, práticas e drogas. Tem também como objetivo a promoção de ensino para todas as categorias que atuam na área de cardiologia e de interesse em saúde pública. Mantém desde o início dos anos noventa, vinculação à Universidade de São Paulo na qualidade de Entidade Associada, permitindo desenvolver atividades de pós-graduação agora sensu strictu, o que possibilitou a verticalização das inúmeras linhas de pesquisa clínica, intervencionista e cirúrgica e a capacitação de novos pesquisadores e cientistas no meio médico.

O Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia mantém programas formais de Residências em Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular desde 1959, pioneiro no país e constituindo-se num forte núcleo de pós-graduação sensu latu.

Paralelamente programas similares foram desenvolvidos nas outras áreas correlatas da Saúde Cardiovascular: Enfermagem, Assistência Social, Psicologia, Nutrição, Educação Física, Farmácia, Odontologia e Fisioterapia, o que têm fornecido à comunidade vasta e competente contribuição multidisciplinar.

Mais de 200 profissionais passam anualmente pelo IDPC para realizarem residência, aprimoramento e estágios.

Hoje o IDPC é reconhecido como uma das mais prestigiadas instituições especializada na área cardiovascular (clínica, cirúrgica e vascular periférica), tanto no país como exterior. Realiza também exames diagnósticos e terapêuticos, transplantes cardíacos e renais.

O IDPC destacou-se não só pela introdução de inúmeras técnicas diagnósticas e terapêuticas como pelas pesquisas pioneiras realizadas, resultando em técnicas importantes como a cirurgia para Correção Anatômica das Grandes Artérias (Cirurgia de Jatene) e Reconstrução Geométrica do Aneurisma de Ventrículo Esquerdo, desenvolvidas pelo Prof. Dr. Adib Domingos Jatene. Outra técnica desenvolvida na Instituição pelo Prof. Dr. José Eduardo M. R. Sousa foi a utilização de Stents Recobertos com Fármacos para prevenir reestenoses em artérias coronárias. A qualificação do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia é reconhecida tanto nacional como internacionalmente, como mostram as citações na imprensa leiga, nas publicações científicas e nas inúmeras participações e comunicações de seus profissionais a congressos nacionais e internacionais.que chegam não apenas da capital, mas de diversas regiões do estado”, afirma Fausto Feres, Diretor do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia.