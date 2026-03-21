Inspetoria da Guarda Civil Metropolitana no Jabaquara é reformada e ampliada

A Prefeitura entregou nesta quinta-feira (19) a nova sede da Inspetoria Regional do Jabaquara da Guarda Civil Metropolitana (GCM), na Vila Guarani, Zona Sul da capital. Com investimento de R$ 3,2 milhões, a estrutura, que passou de 220 m² para 786,88 m², oferece melhores condições para o desempenho das atividades operacionais, fortalecendo a atuação da corporação na região e contribuindo para mais eficiência no patrulhamento e no atendimento à população.

O acréscimo de 566,88 m² na área permite a reorganização dos espaços e a ampliação das atividades administrativas e operacionais. O novo prédio, com térreo e primeiro pavimento, reúne 16 salas, incluindo sala de comando, sala de disciplina (destinada a procedimentos administrativos internos), armaria e auditório com capacidade para 76 lugares.

A Inspetoria Regional do Jabaquara funciona 24 horas por dia, de forma ininterrupta, e conta atualmente com 82 agentes e dez viaturas. A unidade atende cerca de 215 mil moradores em bairros como Vila Guarani, Vila Clara, Vila Campestre, Vila Santa Catarina, Vila Mascote, Vila do Encontro e Jardim Aeroporto, etc.

A entrega faz parte do maior programa de modernização da história da corporação. “Essa inspetoria estava em um local muito pequeno. Imagine uma inspetoria com quase 100 policiais municipais em um espaço de 220 m². Agora, a gente entrega um espaço com quase 800 m², quase quadruplicando a área, com toda a infraestrutura, acessibilidade e tudo aquilo que é necessário para o bom desempenho das atividades dos nossos policiais municipais”, destacou o prefeito Ricardo Nunes, enfatizando que todas as 32 inspetorias já receberam alguma reforma, ampliação ou obra emergencial e que, além disso, atualmente, 7 inspetorias passam por intervenções.

A sede da Vila Guarani conta ainda com recepção e área de plantão, além de vestiários e sanitários masculinos e femininos, refeitório, academia funcional e áreas de apoio ao efetivo. As instalações foram completamente modernizadas, com novas redes elétrica e hidráulica, além da renovação de pisos, revestimentos, esquadrias e cobertura.

Outro destaque é o pátio ampliado para estacionamento e organização das viaturas, garantindo mais agilidade nas saídas operacionais e no patrulhamento preventivo.

“O prefeito Ricardo Nunes está aportando para trazer um padrão às inspetorias. Não vai ter inspetoria melhor ou inspetoria pior. Todas estarão no mesmo padrão, dando as mesmas condições”, explicou o secretário de Segurança Urbana, Orlando Morando, reforçando que a atual gestão deixará um padrão para todas as inspetorias.

A unidade deixou o antigo imóvel, na Rua Lussanvira, 178, e passou a operar na Rua Borboletas Psicodélicas, 37, a aproximadamente 400 metros de distância (cerca de 5 minutos a pé), mantendo a atuação na mesma área.

Inspetorias

Segundo a Prefeitura, as 32 Inspetorias Regionais da GCM receberam, desde 2021, melhorias dentro do programa de modernização de unidades da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, somando mais de R$ 37 milhões em investimentos. Somente em 2025, foram realizadas a reforma da Inspetoria Regional de Guaianases e a entrega da Inspetoria de Defesa Ambiental (IDAM) Pantanal.

Atualmente, outras sete unidades da GCM estão em obras para melhorias estruturais: Inspetoria Regional Aricanduva/Formosa, Inspetoria de Defesa Ambiental (IDAM) Cantareira, Divisão de Trânsito (DITRAN), Comando Operacional Sul e Inspetoria Regional Santo Amaro, além do Comando Operacional Centro, Inspetoria Regional São Miguel e Inspetoria Regional Vila Mariana.

Valorização da tropa

A GCM, maior guarda municipal armada do Brasil, conta com 7.500 integrantes e vem passando por um processo contínuo de fortalecimento, com investimentos da Prefeitura em efetivo, valorização dos profissionais, infraestrutura, equipamentos e inovação tecnológica, como o programa Smart Sampa. Apenas nos últimos quatro anos, a atual gestão contratou 2 mil novos agentes, e o plano de metas para o período 2025–2028 prevê a realização de concurso público para mais 2 mil vagas. Está em andamento processo seletivo para contratação de 500 agentes.

Além disso, houve ampliação e renovação da frota de viaturas, que passou de 251, em 2021, para as atuais 610, incluindo 55 veículos elétricos incorporados em janeiro de 2025. Somente neste ano, 205 veículos zero quilômetro substituíram unidades com maior tempo de uso. Houve, ainda, reforço no armamento da GCM, incluindo a entrega de 244 pistolas de condutividade elétrica, ampliando o conjunto de equipamentos não letais da corporação.

O comandante-geral da Guarda Civil Metropolitana, inspetor superintendente Jairo Chabaribery Filho, destacou os investimentos realizados na corporação e a valorização dos profissionais ao longo da atual gestão. “Hoje é um dia de festa, de alegria. O prédio está lindo, um equipamento de qualidade. Nos meus 34 anos de serviço, nunca tivemos um prefeito que investiu e valorizou tanto a nossa instituição”, afirmou.