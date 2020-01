Inscrições para novas turmas de curso de jardinagem gratuito abrem dia 20

A Escola Municipal de Jardinagem oferece várias opções de horário e, consequentemente, várias turmas do Curso de Jardinagem gratuito oferecido todos os semestres, com 50 vagas por turma. Mas, a procura é tão grande que, muitas vezes, há lista de espera. E quem faltar à primeira aula será automaticamente desligado, para que aqueles que aguardam por vaga na lista de espera possam ser chamados.

As inscrições para as novas turmas começam no dia 20 e devem ser feitas exclusivamente pelo site da EMJ, nos horários estipulados. Vale ainda destacar que o curso é pré-requisito para outros oferecidos na escola, como o de Recursos Paisagísticos ou o de Arborização.

Aberto a munícipes em geral e funcionários públicos municipais, o curso ensina técnicas de jardinagem e cuidados com as plantas, sempre com uma visão ecológica e sustentável, despertando o olhar responsável de cada um na conservação do meio ambiente e contribuindo para a qualificação das áreas verdes.

São abordados temas como meio ambiente; botânica; estudo do solo; composto orgânico; sementeiras; multiplicação vegetativa; árvores frutíferas; plantas de interior; plantas medicinais; poda; evolução dos jardins e outros.

A Escola

A Escola Municipal de Jardinagem (EMJ) foi criada em 1975, com o objetivo de capacitar os jardineiros da Prefeitura, contribuindo para a qualificação das áreas verdes da cidade. Ao longo do tempo passou a oferecer cursos ao público em geral, com temas relacionados à jardinagem, paisagismo e meio ambiente. Foi incorporada em 2009 à Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz – UMAPAZ, atual Coordenação de Educação Ambiental e Cultura de Paz.

A EMJ oferece cursos regulares de Jardinagem, Recursos Paisagísticos, Hortas, Orquídeas, Sementes, Cactos e Suculentas, Arborização, Arquitetura da Paisagem, entre outros, além de atividades de curta duração como palestras, oficinas, vivências, trilhas e minicursos. Conta, ainda, com o Programa de Atendimento às Plantas – PAP.

As inscrições serão online e abertas nas datas especificadas para cada turma programada, a partir das 10h do dia 20. Acesse: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/escola_municipal_de_jardinagem/cursos/index.php?p=41 .

O inscrito receberá via e-mail a confirmação da matrícula, onde constará o o número da turma e o período de realização do curso. Ao final do curso, receberá o Certificado de Participação o aluno que obtiver 75% de frequência. O aluno poderá ter até seis faltas.

Os cursos acontecem das 9h às 12h (manhã) ou das 13h30 às 16h30, em 24 aulas (72h) distribuídas em aulas teóricas e demonstrativas, ministradas por equipe técnica multidisciplinar. Opções de turmas: segundas, quartas e sextas-feiras

Em caso de dúvida, ligar para a Secretaria de Cursos, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h, através do telefone: 11 5908-3800.

Ou mande um e-mail para: cursosescolajardinagem@prefeitura.sp.gov.br

A Sede da UMAPAZ fica no Parque Ibirapuera, à Av. Quarto Centenário, 1268, entrada pelo Portão 7A.