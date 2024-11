Inscrições abertas para Jogos LGBTQIAPN+ no Centro Olímpico

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME), informa que estão abertas, entre oito e 17 de novembro, as inscrições para a 4ª edição dos Jogos LGBTQIAPN+, que em 2024 serão disputados na modalidades de futsal, vôlei, handebol e Rugby.

Os Jogos LGBTQIAPN+ serão disputados entre os dias 23 de novembro e 1º de dezembro, sempre aos fins de semana, no CERET, localizado no Tatuapé, na zona leste da capital, e no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP), na Vila Clementino.

A primeira edição dos Jogos LGBTQIAPN+ foi em 2021 e a competição vem crescendo desde o seu início. Em 2022, foram 1.100 participantes e 72 equipes. No ano de 2023 os Jogos tiveram a participação 1.600 atletas e 112 times. O programa, desenvolvido pela SEME, tem como objetivo promover a inclusão de pessoas LGBTQIAPN+ no âmbito esportivo. O responsável pelo competição, diretor do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, Mário Maeda Júnior, destaca a visibilidade para a questão social. “ As pessoas LGBTQIAPN+ ainda sofrem muita violência no país, o que também se reflete no esporte. Os Jogos são uma forma segura para todos participarem de uma competição nas modalidades que mais gostam, inclusive ao lado de seus familiares”, diz Maeda.

Dias dos jogos:

Futsal: Centro Olímpico, dias 23 e 24 de novembro;

Vôlei: Centro Olímpico, dias 23, 24, 30 de novembro e 1º de dezembro;

Rugby: CERET, dia 30 de novembro;

Handebol: Centro Olímpico, dias 30 de novembro e 1º de dezembro.

As inscrições para a 4ª edição dos Jogos LGBTQIAPN+ devem ser feitas pelo formulário.

Podem participar atletas a partir dos 16 anos.