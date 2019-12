Início das obras do Metrô completa 51 anos neste sábado, 14/12

Há exatamente 51 anos, em 14/12/1968, aconteceu o evento denominado Lançamento da Pedra Fundamental, que deu início às obras da Linha Norte-Sul do Metrô, atual 1-Azul, a primeira do país.

“Era uma manhã de sábado, a avenida Jabaquara naquele trecho foi totalmente interditada por três anos, para as obras do Metrô. Haviam muitas pessoas, máquinas e faixas anunciando o novo modal, que transformou definitivamente o sistema de transporte coletivo da cidade”, conta o engenheiro civil Marco Antônio Vellozo Machado.

Admitido em 6 de maio de 1968, Machado ficou conhecido como o funcionário de registro nº 05. Seu primeiro trabalho foi justamente o de organizar a Diretoria Técnica do Metrô, que tinha como objetivo preparar as equipes para o início das obras no cruzamento da avenida Jabaquara, com a rua Pereira Stéfano, onde hoje, no subsolo, se localiza a estação Saúde do Metrô.

obre o evento, Machado conta: “o prefeito Faria Lima, acompanhado do presidente do Metrô, Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, que era também o secretário das Finanças do Município, acionou uma pá carregadeira e movimentou um volume de terra. Posteriormente, na calçada da avenida Jabaquara, sentido centro, foi cravada a primeira estaca da obra”, conta.

Em visita ao local, após 51 anos, lembra com detalhes de dois pontos: do terreno antes ocupado pelo escritório de obras, onde hoje funciona uma loja de roupas (Besni); na pista contrária, o prédio da Companhia Telefônica, que estava em obras.

A operação comercial do primeiro trecho de 7 quilômetros de linhas do Metrô de São Paulo, entre as estações Jabaquara e Vila Mariana, foi iniciada em 14 de setembro de 1974. Funcionando de segunda a sexta-feira, das 9 às 13 horas.

“Tenho muito orgulho em fazer parte da implantação deste sistema de transporte de alta capacidade na cidade, uma das maiores do mundo”, finaliza Machado, que se desligou do Metrô em 30/09/1999.

Atualmente a Companhia do Metrô de São Paulo opera uma rede de 65,8 quilômetros de linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15- Prata.

Esta rede conta, atualmente, com 59 estações, sendo 23 na Linha 1; 14 na Linha 2; 18 na Linha 3; e sete na Linha 15-Prata. As estações de integração de linhas (Sé, Paraiso e Ana Rosa) foram contabilizadas nas linhas que atendem, porém só uma vez na rede.