Idosos terão preferência para votar, entre 7h e 10h

Neste ano, devido à pandemia do novo coronavírus, o horário de votação foi ampliado, e será das 7h às 17h. Como medida de prevenção à Covid, haverá um horário preferencial, das 7h às 10h, para votarem os eleitores que tenham mais de 60 anos de idade. O horário é preferencial para esse grupo de eleitores, não exclusivo.

Têm também preferência para votar, durante todo o dia da eleição, os eleitores maiores de 60 anos, enfermos, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, grávidas e lactantes, e pessoas acompanhadas por crianças de colo.

A preferência considera sempre a ordem de chegada à fila de votação, com exceção dos eleitores com mais de 80 anos, porque estes dispõem de prioridade sobre os demais, conforme a Lei 13.466, de 2017, que alterou o Estatuto do Idoso.

Também têm prioridade: candidatos, juízes eleitorais e seus auxiliares, servidores da Justiça Eleitoral, representantes do Ministério Público Eleitoral e policiais militares em serviço.

Acessibilidade

Em todos locais de votação há pelo menos uma sessão acessível, sem escadas ou obstáculos.

Em alguns locais, o TRE mantém pessoas com conhecimento da Língua Brasileira de sinais (Libras) e a própria urna eletrônica apresenta teclado em braile e, para o eleitor com deficiência visual, é possível acionar o áudio e usar fones de ouvido.