Idosos do Iamspe podem fazer exercícios na Vila Clementino

Exercícios físicos melhoram dores nas costas e a autoestima de idosos que participam de Programa de Atenção à Pessoa Idosa (PAI) Mário Covas do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe). Os relatos de diminuição dos incômodos surgem de quatro a seis semanas depois do início das atividades. De acordo com o educador físico do PAI, Anderson Nazario, 80% dos 207 integrantes do Programa sentem alguma dor muscular.

São fatores que contribuem para surgimento de dores nas costas e em outras regiões do corpo: a falta de atividade física, a alimentação pobre em nutrientes e o descontrole do peso, seja pelo excesso – sobrepeso – ou pela falta dele.

É possível melhorar as dores nas costas com exercícios físicos de fortalecimento e de alongamento da musculatura dorsal e lombar do corpo. Antes de iniciar as atividades, o ideal é procurar por

avaliação médica para excluir qualquer outro problema de saúde que possa estar por trás da queixa. Para diminuir os incômodos, são indicadas realizar três séries dos movimentos de elevação pélvica e de remada com uso de corda. O número de repetições varia entre 10 e 15, a depender da condição física da pessoa.

Nazario explica que descuidos simples podem estar por trás das dores nas costas. “Às vezes, a postura errada ao levantar um objeto pesado do chão, deitar-se na cama de mau jeito ou ficar com a cabeça baixa por muito tempo na pia para lavar louças podem ser os vilões da coluna. Porém, com o fortalecimento muscular, esses problemas podem ser evitados ou o impacto deles minimizados”, comenta.

Ana Maria Guedes de Siqueira, 80 anos, começou a participar do Programa de Atenção à Pessoa Idosa (PAI) do Iamspe na segunda quinzena de maio. A aposentada sentia dores nas costas que a impediam de se abaixar e ficar em pé por longos períodos. “Eu sofria até quando lavava um maço de almeirão. Eu sentia uma dor muito forte e não conseguia terminar o serviço. Depois que comecei a realizar atividade física no Iamspe, na semana seguinte, eu já melhorei bastante. Minhas verduras são lavadas com tranquilidade. A dor ainda existe, mas não atrapalha mais o meu dia a dia”, comenta.

Ana Maria também realiza fisioterapia de ombro no Iamspe. A aposentada compartilha que os resultados positivos das atividades físicas devolveram a confiança e autonomia. “Eu estava receosa, porque sentia dores há um tempo e pensava que seria uma situação em que a perspectiva era de piora. Passava na minha cabeça os pensamentos de ser ‘inútil’, de ‘dar trabalho’ ou ‘de estar no fim da vida’. Tudo mudou quando me senti melhor com os exercícios físicos. Agora, tenho até planos de ir sozinha visitar a minha filha no exterior”, finaliza.