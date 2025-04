Ibirapuera terá Salão do Artesanato: inscrições estão abertas até dia 20/04

A Prefeitura abriu inscrições para os artesãos e manualistas participantes do programa Mãos e Mentes Paulistanas interessados em expor seus produtos no 19º Salão do Artesanato, que ocorre de 21 a 25 de maio, no Pavilhão Bienal, no Parque Ibirapuera. Focado em impulsionar e fomentar o setor artesanal na capital, o programa permitirá que até 40 artesãos e manualistas credenciados exponham e vendam seus produtos no evento. A seleção será realizada por meio de curadoria dos produtos, com base nas fotos enviadas no momento da inscrição. Os critérios de avaliação serão técnica aplicada, segmento do produto, acabamento, matéria prima utilizada e criatividade.

O Salão do Artesanato é um evento anual que se propõe a valorizar a preservação da cultura brasileira em diversas vertentes, valorizando e divulgando a produção artesanal de todas as regiões do país.

Em sua última edição, o evento atingiu uma marca de, aproximadamente, 60 mil visitantes e estima uma geração de mais de R$ 6 milhões em negócios, considerando as negociações de curto e médio prazo geradas dentro da feira, beneficiando cerca de 5 mil artesãos representados por cooperativas, associações, confederações e independentes.

“Oferecer espaço nos maiores eventos do setor artesanal é uma estratégia fundamental para garantir visibilidade, gerar negócios e valorizar nossos artesãos. Essas iniciativas reforçam o papel da Prefeitura de São Paulo no apoio à economia criativa e no estímulo ao empreendedorismo manual como ferramenta de desenvolvimento econômico e social”, concluiu o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Rodrigo Goulart.

Como participar

Para participar o artesão ou manualista deve:

– Ser credenciado no Programa Mãos e Mentes Paulistanas;

– Ter participado e obtido certificação nas turmas de 1 a 15 ou concluído os módulos de Modelagem de Negócios e Planejamento de Coleção da Qualificação Empreendedora do programa;

– Ter CNPJ ativo em nome próprio ou no quadro societário;

– Ter certificado digital para emissão de Nota Fiscal de venda;

– Preencher o formulário de inscrição, acompanhado de três fotos de produtos diferentes;

Cada selecionado terá três produtos escolhidos e deverá levar três peças de cada para estoque. Além disso, será necessário ter disponibilidade de cumprir uma escala pré-definida por sorteio de um período durante o evento, sendo das 10h às 16h, ou das 15h às 21h.

Mãos e Mentes

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, conta com um programa de apoio ao setor de artesanato e manualidades da Capital, o Mãos e Mentes Paulistanas.

Lançada em 2019, a iniciativa tem como objetivo a melhoria da atividade econômica e social de empreendedores artesanais da cidade. O programa promove diversas atividades que buscam desenvolver o setor de artesanato e manualidades, além de estimular a inclusão produtiva, o acesso ao mercado e a geração de renda dos trabalhadores manuais.

O Mãos e Mentes atua por três eixos principais, como o cadastramento municipal de empreendedores do setor; a promoção de cursos de capacitação empreendedora; e o acesso ao mercado e participação em eventos. Para utilizar os serviços e recursos oferecidos, é necessário estar credenciado no programa.

Empreendedores manuais interessados em participar do programa podem fazer o cadastro para se credenciar pelo link tinyurl.com/5bfj2w5r.

SERVIÇO

19º Salão do Artesanato: Inscrições: até 20 de abril pelo link tinyurl.com/3hfd4y5d. Data: 21 a 25/05, das 10h às 21h. Local: Pavilhão da Bienal – Parque do Ibirapuera – Av. Pedro Álvares Cabral, s/n – Ibirapuera