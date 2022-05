Ibirapuera terá casamento comunitário

Os interessados no casamento comunitário organizado pelo Centro de Integração da Cidadania (CIC), da Secretaria da Justiça e Cidadania, têm até às 17h desta sexta-feira, 13 de maio, para se inscrever presencialmente em qualquer uma das 18 unidades do CIC. Uma delas fica no Jabaquara: odovia dos Imigrantes, KM 11,5 – casa 19. Telefone: (11) 5021–6624/ 5021-5188. E-mail: ciccasadacidadania@justica.sp.gov.br

Os casais devem apresentar os seguintes documentos no ato da inscrição:

Solteiro menor: Certidão de Nascimento atualizada (válida por 90 dias) e a presença dos pais munidos de RG e CPF;

Solteiro maior: Certidão de Nascimento atualizada (válida por 90 dias);

Divorciado: Certidão de Casamento com averbação do divórcio;

Viúvo: Certidão de Casamento e Certidão de Óbito;

Além destes documentos, todos devem levar também RG, CPF ou CNH e a Carteira de Trabalho ou comprovante de rendimento, se tiver.

A ação tem como objetivo possibilitar a oficialização da união de casais com renda total de até três salários mínimos, que deverá ser comprovada por meio dos documentos citados acima. Os casais que se encaixarem neste perfil terão direito a gratuidade na documentação e na cerimônia.

O prazo para o casal habilitar sua situação no cartório após a inscrição éa próxima terça-feira, 17 de maio.

Muitas vezes, as pessoas já vivem juntas e têm o sonho do casamento, mas não conseguem arcar com os custos e a burocracia do processo. Desde 2004, o CIC presta serviços de auxílio com a regularização da documentação e demais etapas, totalizando 5.964 casais casados em 62 cerimônias até 2021.

CIC

O Centro de Integração da Cidadania (CIC) é um programa da Secretaria da Justiça e Cidadania que tem como missão promover o exercício da cidadania por meio da participação popular e garantir formas alternativas de Justiça, tendo como objetivos o acesso à Justiça; a prestação de serviços gratuitos; a articulação e o fortalecimento de redes e ações comunitárias; e a educação para cidadania e direitos humanos.

O CIC possui 18 unidades na Capital, na Grande São Paulo, no litoral e no interior do estado, geralmente em regiões de grande vulnerabilidade social. Na capital são 8 unidades: CIC do Imigrante (Barra Funda), Leste (Itaim Paulista), Oeste (Jaraguá), Sul (Jardim São Luís), Norte (Jaçanã), Casa da Cidadania (Jabaquara), Feitiço da Vila (Valo Velho) e Grajaú. Na Grande São Paulo são 4 unidades: Guarulhos, Pirapora do Bom Jesus, Francisco Morato e Ferraz de Vasconcelos. ]

O casamento comunitário será no Dia dos Namorados, no Ginásio do Ibirapuera:

Data: 12/06/2022

Horário: 10h às 17h

Local: Ginásio Poliesportivo Mauro Pinheiro

Endereço: Rua Abílio Soares, 1300 – Paraíso.