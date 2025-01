Ibirapuera tem novas opções em restaurantes

O Parque Ibirapuera dá início a um novo capítulo em sua jornada gastronômica com a inauguração do conceituado restaurante italiano Bottega Bernacca, criado em 2013 pelo italiano Davide Bernacca, ao lado do sócio, chef de cozinha e empresário catalão Gerard Barberan. Além de ampliar o leque de opções culinárias do local, este novo espaço promete encantar os frequentadores com uma seleção autêntica de pratos, que os levarão a uma verdadeira viagem para a Itália.

Um simples passeio ao ar livre pode se tornar uma deliciosa jornada de sabores! A operação está instalada nas proximidades do Portão 5 e ocupa um espaço, antes desocupado, e que foi requalificado dando lugar ao restaurante avarandado que apresenta um conceito integrado à natureza, posicionado sobre um deck pensado para proporcionar uma vista única para a paisagem do parque. Um ambiente acolhedor e harmônico com a natureza.

“É um grande prazer trazer ao Ibirapuera uma opção gastronômica de alto nível como o Bottega Bernacca, reconhecido como um dos melhores restaurantes italianos de São Paulo. A chegada de um espaço como esse diversifica a oferta para quem visita o parque e cria uma experiência única, oferecendo aos frequentadores a oportunidade de desfrutar de uma culinária excepcional em um ambiente privilegiado”, ressalta Samuel Lloyd, diretor da Urbia. Davide Bernacca e Gerard Barberan também comemoram a abertura da unidade de seu restaurante no parque mais amado da capital. “Estamos muito felizes com essa inauguração, que já é um marco em nossa história e na do parque. Vamos criar experiências que conectam as pessoas ao restaurante, unindo a boa mesa à natureza”, afirma o chef. A casa seguirá sua tradição, focando o menu na entrega de pratos de pasta seca de grano duro servida “al dente”, pilar da dieta italiana, e de pasta fresca. Além disso, um cardápio de café da manhã, com lanches, sucos naturais e outras opções leves e saudáveis, está sendo desenvolvido para atender o público que frequenta o Ibirapuera logo cedo.

Experiência do visitante

Desde a chegada da Urbia ao parque, em outubro de 2020, o Ibirapuera ganhou novas operações no setor de alimentos e bebidas, com o objetivo de levar mais conforto aos frequentadores. Hoje o usuário conta com opções variadas, que vão desde sucos, vitaminas e açaí, passando pelos lanches e privilegiando menus que destacam a diversidade da comida do nosso país.

A concessionária trouxe para o parque três restaurantes que fazem sucesso entre os frequentadores. O Selvagem, liderado pelo chef Filipe Leite, oferece uma experiência gastronômica rica em sabores brasileiros, destacando ingredientes locais em um cardápio que inclui pratos variados, opções vegetarianas e veganas, além de uma carta de coquetéis criada pelo mixologista Jairo Gama, que traz brasilidade aos drinks; o Madureira, que é uma casa de sucos e comidas saudáveis, em um ambiente charmosos e que preza pela saúde, alimentos frescos e funcionais; e o Sabiá do Parque, com uma variedade de pratos, que vão desde opções fits, veganas e vegetarianas, até lanches clássicos e contemporâneos.

Em outubro do último ano uma lanchonete também entrou para o rol de opções gastronômicas do Ibirapuera. O Quiosque Corona chegou oferecendo café da manhã, refeições leves, opções inspiradas na culinária mexicana, wraps e sobremesas e bebidas refrescantes, harmonizando com ambiente do parque e proporcionando uma experiência relaxante.

Com uma proposta de garantir opções mais saudáveis, há 1 ano, o Smoov abriu suas portas no Ibira. A loja oferece smoothies preparados somente com ingredientes naturais, como frutas, verduras, leite vegetal e superfoods, alimentos conhecidos por terem alta densidade nutritiva. Além de funcionais, as bebidas foram desenvolvidas e aprovadas por nutricionistas, fornecendo uma alimentação rica em vitaminas, fibras e nutrientes que suprem e melhoram a nutrição corporal.

Já no mês de maio do ano passado, quem chegou para marcar presença no espaço foi a Polpanorte, que oferece açaí, cremes e sorvetes naturais, produzidos a partir de polpas de fruta pré-selecionadas. Seguindo a mesma linha, em outubro, foi a vez de Amalfi abrir suas portas no parque oferecendo aos visitantes sorvetes de sabores que remetem aos gelatos da Costa Amalfitana, na Itália.

Para os fãs de empanadas e choripans, o Bálcon conta com um cardápio repleto de versões desses tradicionais pratos que são muito apreciados por toda a América do Sul. O espaço foi aberto em junho de 2024 e tem como foco a comida de rua uruguaia.

O parque também dispõe de operações para quem procura alternativas rápidas, práticas e gostosas como o cachorro-quente do Rei do Dog, os deliciosos Pastéis Takeda, os doces da Beiju Churros, as famosas castanhas e amêndoas da Nutty Bavarian, além dos pontos de venda da Pipoca do Parque, e da importante presença dos vendedores autônomos que, agora à bordo de novos carrinhos projetados pela Urbia especialmente para eles e produzidos de forma sustentável a partir de plástico reciclado, garantem a venda de snacks, bebidas e água de coco aos visitantes.