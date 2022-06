Ibirapuera tem mostra ao ar livre

A Mostra 3M de Arte, em sua 11ª edição, exibirá cinco obras de arte inéditas, sendo dois trabalhos de artistas selecionados via edital público e três trabalhos de artistas convidados. Com curadoria de Camila Rocha Campos e João Simões como curador adjunto, o tema será “Cor, Calor e Valor”.

Na foto, Rincon Sapiência, um dos artistas que integra a mostra

A exposição acontecerá nos espaços ao ar livre do Parque Ibirapuera, estando completamente integrada ao ambiente e acessível para todo o público do Parque. Com a missão de oferecer arte gratuitamente para todos, e sem distinção, a Mostra será um grande museu a céu aberto onde todos têm acesso às obras, que estarão integradas com a cidade. A exposição inicia no próximo sábado (25) e estará disponível até o dia 24 de julho.

O tema “Cor, Calor, Valor” que remete ao corpo, à emoção e memória de comunidades ancestrais e acontecimentos passados, e reflete sobre a questão histórica do tempo.

Este ano, com curadoria de Camilla Rocha Campos e do curador adjunto, João Simões, estarão distribuídas no parque cinco obras inéditas de grandes dimensões, sendo três delas de artistas convidados e duas dos selecionados via edital.

Dentre os escolhidos estão: DUDX e Augusto Leal. Já os convidados são Maria Thereza Alves; a dupla Denise Ferreira da Silva e Arjuna Neuman e Rincon Sapiência, fazendo sua primeira aparição como artista plástico;

Ori, Defesas & Espadas é a primeira escultura realizada pelo artista. Montada perto do Planetário, é uma pirâmide de três faces mascaradas, — destruidora, criadora e preservadora –, como símbolo forte de representação histórica, com espadas-de-são-jorge ao topo, significando a proteção da mente e conexão com a espiritualidade

Já a dupla Denise Ferreira da Silva e Arjuna Neuman apresenta Conjurando, instalação localizada às margens do lago do parque. Trata-se de uma embarcação virada com uma vela de mais de 25 m², que entra em confronto com a paisagem do local, ligada diretamente ao Monumento às Bandeiras, de Victor Brecheret.

Destaque também para DUDX, que hasteia 13 bandeiras da comunidade LGBTQIA+ ao redor da Praça da Paz para compor Bibal, tornando o local um espaço de acolhimento e debate sobre identidade de gênero e sexualidade livre.

Espalhada pelo parque, portanto, a mostra é gratuita e pode ser visitada das 5h às 24h, livre.