Ibirapuera tem concurso de fotos

Completando 70 anos no próximo dia 21 de agosto, o Parque Ibirapuera irá celebrar junto com os visitantes que o elegeram o parque mais amado de São Paulo! Essa relação de amor é percebida no primeiro olhar. E como é inegável que o Ibira é um espaço de paisagens inspiradoras, nada melhor do que lançar um concurso para apresentar as belezas do parque ao mundo. A aposta é que justamente quem tem esse olhar treinado e que vive diariamente o Ibirapuera, irá descobrir e evidenciar, em um único click, um momento que vá compor a história desse cartão postal paulistano.

A Urbia, administradora do parque, vem comemorando o aniversário desde o início do ano, com a curadoria de uma programação especial de eventos, além das diversas ações em suas áreas esportivas e culturais.

Tudo pensado em conectar as pessoas mais profundamente com a natureza e apresentar a elas a história e a diversidade que o espaço propõe. Neste ano, a concessionária realiza a 3ª edição do Concurso de Fotografia do Ibira e vai oferecer prêmios aos vencedores: o primeiro colocado ganhará uma Câmera EOS R7 com lente RF-S 18-150mm, o segundo lugar receberá um Iphone 15 256Gb, já o terceiro vencedor será premiado com um Ipad 256GB.

A atividade propõe a criação de memórias afetivas dos frequentadores no parque, com fotos de momentos especiais capturadas no Ibirapuera. Para fazer parte do concurso, os interessados devem seguir a página do Instagram (@ibirapueraoficial) e compartilhar, entre os dias 09/07/2024 e 30/07/2024, uma fotografia do parque marcando com a #concursoibira70.

O perfil do candidato deve ser aberto ao público. Além disso, é necessário preencher o formulário de inscrição do concurso. Todos os tipos de fotos serão permitidas: sejam feitas com celular ou câmera profissional.

Haverá uma pré-seleção das fotografias que, posteriormente, serão postadas no Instagram do parque. Os seguidores poderão votar em suas imagens favoritas e os ganhadores serão aqueles que tiverem maior número de votação pelo público.

Os três vencedores terão suas imagens divulgadas nas redes sociais do Ibirapuera e nos totens físicos que ficam situados em diversos locais do parque, além de receberem os prêmios. O resultado será anunciado no dia 21 de agosto.