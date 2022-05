Ibirapuera tem cafeteria orgânica

O Parque do Ibirapuera está com diversas opções gastronômicas. Já há um restaurante, outro prestes a abrir, lanchonetes, quiosques de marcas, além dos vendedores ambulantes bastante queridos e requisitados pelos frequentadores. Tem também dois cafés – um deles, junto ao Museu de Arte Moderna, o mam. Mas, muitos ainda não descobriram a unidade da PAO – Padaria Artesanal Orgânica, que tem outras unidades pela cidade e, no Ibira, fica junto ao Pavilhão da Bienal.

Nem precisa dizer o quanto é agradável passar algumas horinhas ali, de frente a toda aquela natureza, e saboreando delícias orgânicas. A PAO surgiu 14 anos atrás na Bela Cintra, pelo sonho de fazer um pão artesanal, valorizar os pequenos produtores orgânicos e servir uma comida saudável tornou-se realidade. Rafael Rosa recebia seus clientes com a mão na massa, cheiro de pão quentinho e um sorriso no rosto. Com o passar dos anos, o sucesso deu espaço ao crescimento, e outros endereços como o da Bienal surgiram. O conceito de simplicidade, verdade e autenticidade permanecem.

É uma cafeteria bem agradável e um dos seus principais atrativos é o bolo de chocolate 70, um doce perfeito (sem exagero de açúcar) servido em uma fatia bem grande, que dá até pra dividir.

Os toasts e sanduíches são outro sucesso. Tem o sanduíche de mozarela de búfala com tomate assado e manjericão; o Toast de abacate com tomatinhos e coalhada seca; o Toast de queijo de cabra com tapenade de azeitonas; além dos clássicos Croque monsieur e Croque madame.

E, claro, a casa é também especialista em pães de fermentação natural, então, vale provar algum deles. Tem o- pão rústico (o clássico dos clássicos); pão de grãos (feito com farinha 100% integral); pão de amêndoas com damasco (perfeição que fala, né?); pão de figo com nozes…

O Pão Bienal funciona de segunda a quinta-feira, das 8h às 16h, e de sexta a domingo, das 8h às 18h.

Outras opções

Para quem vai ao parque, há ainda outras pedidas para alimentação. Confira detalhes: