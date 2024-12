Ibirapuera tem atrações até 5 de janeiro

Vai até 5 de janeiro, domingo, a programação especial de fim de ano no Parque do Ibirapuera. O Natal já passou, mas turistas que estão na cidade e os moradores da capital ainda têm muito a aproveitar no parque mais famoso e mais visitado da cidade . A expectativa deste ano é receber mais de 2,5 milhões até o encerramento das atrações.

Vale destacar, por exemplo, que de forma inédita, dessa vez os frequentadores têm a oportunidade de passear e tirar fotos gratuitamente dentro da maior árvore de Natal da cidade, com seu interior iluminado. A árvore fica acesa diariamente, das 19h30 às 00h.

A imponente árvore natalina tem 330 mil LEDs, 40 mil flashes com efeito estroboscópico por minuto, além de uma estrutura de 17 toneladas de aço, 57 metros de altura e 18,5 metros de diâmetro.

Esta edição de Natal no Ibirapuera também contará com acessibilidade, marco importante para garantir que todos tenham acesso à programação. “A Urbia tem investido em treinamentos contínuos para sua equipe, visando um serviço ainda mais eficiente e inclusivo. Neste ano, o Natal contará com diversas iniciativas, como o mapa em braille na entrada, localizada no Portão 10; QR Codes com audiodescrição ao lado de cada atração do Parque; abafadores de som para neurodivergentes; e uma área reservada e coberta para PcDs (Pessoas com Deficiência), com atendimento presencial em Libras nos finais de semana, a partir de 1º de dezembro”, destaca Samuel Lloyd, diretor da Urbia.

O tema deste ano é “A Natureza em Festa no Parque dos Sonhos” e vai tratar sobre a importância da preservação ambiental. De forma mágica, os visitantes terão contato com a Mãe Natureza e com o Espírito Natalino, personagens que conduzirão a história que será contada no show da fonte multimídia, no lago. Entre as principais novidades estão o passeio gratuito por dentro da árvore e, principalmente, os concertos da Escola de Música do Parque Ibirapuera, que darão melodia ao passeio em família pelo Bosque Iluminado e as Estações da Alegria.

Outro destaque na programação gratuita oferecida no parque é a inédita Vila de Natal Natura, onde as famílias encontram o Papai Noel e diversas atividades, como oficinas de cartões de Natal, jogos interativos, distribuição de amostras e experimentação de produtos. A casa do Papai Noel funciona aos sábados e domingos das 14h às 22h

Os shows da Fonte Luminosa multimídia no lago acontecem às19h30, 20h30 e 21h30 diariamente. Com o tema A Natureza em Festa no Parque dos Sonhos, os shows da fonte contarão a fábula da Mãe Natureza, que convida o Espírito Natalino para inspirar os espectadores sobre a importância da preservação ambiental. O Espírito transforma fenômenos climáticos em sentimentos positivos, como “bons ventos” e “chuva de alegria”, encerrando com votos de um “2025 brilhante”. O show é aberto ao público e apresentado diariamente, às 19h30, 20h30 e 21h30, até o dia 5 de janeiro de 2025, em um espetáculo visual e sonoro, repleto de animações e tecnologia.

Outra atração é o Castelo de Neve e Gelo, com ingressos: a partir de R$ 89,90 (crianças até 13 anos não pagam). com oito metros de altura e 15 metros de comprimento. Os visitantes poderão percorrer a atração, subindo escadas que levam a diferentes níveis de diversão e apreciando a vista do alto da torre. O passeio inclui salas com esculturas de gelo e uma nevasca artificial, criando uma experiência única. Para dar vida a essa atração, foram utilizados 4.000 blocos de gelo cristal, produzidos ao longo de quatro meses. Os ingressos estão disponíveis no site Sympla.

Já o bosque ao redor do lago será transformado em uma floresta mágica, com suas árvores com iluminação especial. Neste cenário encantador, as Estações da Alegria gratuitas oferecerão diversão para crianças de 3 a 12 anos, com parquinhos que incluem escorregadores, balanços, pontes e outros atrativos como photo opportunities temáticos e um túnel de luz, garantindo momentos de lazer e entretenimento para toda a família.