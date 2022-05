Ibirapuera reúne diversas atrações

Têm novidades no Ibirapuera. Entre elas, estão: apresentações gratuitas do Grupo Acerta o Passo e sessão especial gratuita no Planetário Ibirapuera. Além disso, continuam em cartaz sucessos como a Exposição Interativa de Tim Burton e Donna Summer Musical. Vale ressaltar que o Ibirapuera funciona todos os dias, das 5h à 0h. Abaixo, confira a agenda com os destaques atuais:

Acerta o Passo

O Grupo Acerta o Passo, da Escola de Música do Parque Ibirapuera, realizará duas apresentações em homenagem ao maestro Pixinguinha, considerado o pai do choro no Brasil. Gratuitas e abertas ao público, as exibições ocorrerão no sábado (28/5), às 10h30 e às 12h30, na Arena da Marquise, próxima à Ponte de Ferro.

Auditório Ibirapuera

O espetáculo “Donna Summer Musical” segue em cartaz no Auditório Ibirapuera. Com direção geral de Miguel Falabella e direção musical de Carlos Bauzys, o show é estrelado por Jeniffer Nascimento, que interpreta a diva no auge da carreira — Disco Donna, Karin Hils, que dá vida à Diva Donna e pela atriz revelação Amanda Souza, que interpreta a Donna Jovem. O espetáculo conta com seis sessões semanais: sextas-feiras, às 16h e 21h, sábados, às 17h e 20h, e domingos, às 16h e 19h. Os ingressos podem ser adquiridos via Sympla e custam a partir de R$ 37.

Planetário

O Planetário Ibirapuera vai exibir a sessão “Da Terra Ao Universo” em projeção fulldome. Na ocasião, os visitantes realizarão uma viagem deslumbrante através do espaço e do tempo, por meio de imagens e sons, ao universo revelado pela ciência. As sessões ocorrerão neste sábado (28) e domingo (29), às 13h, às 15h e às 17h (em ambos os dias), e duram aproximadamente 35 minutos. Os ingressos custam entre R$ 15,00 (meia-entrada) e R$ 30,00 (inteira) e podem ser adquiridos pelo site.

Ainda no sábado (28), às 19h, o Planetário Ibirapuera exibirá uma sessão intitulada “Dia da Toalha: Astronomia nerd”. A sessão vai proporcionar um aprofundamento sobre astronomia usando conhecimentos da cultura pop/nerd. A entrada é gratuita, mas é necessário reservar ingresso pelo site.

Já no domingo (29), às 11h, o Planetário Ibirapuera apresenta a exposição “Projeto Científico”. Com duração de 35 minutos, a sessão mostra a história de Neco e Silo, dois personagens pré-adolescentes habitantes do planeta Arconine, que acabam de ganhar um prêmio escolar por um projeto científico sobre o Sistema Solar. Os ingressos custam R$20 (inteira) e R$10 (meia-entrada), com agendamento pelo site.

Vale ressaltar que o Planetário Ibirapuera segue todos os protocolos de segurança vigentes. O uso de máscara é obrigatório durante toda a sessão e não será permitida a entrada de visitantes com alimentos e/ou bebidas para evitar a necessidade de retirada da máscara. É necessário chegar com antecedência de 30 minutos e não é permitida a entrada após a abertura da sessão.

Para acesso ao local do evento é obrigatório a apresentação do comprovante de vacinação contra COVID-19.

Tim Burton na Oca

A Oca, do Parque Ibirapuera, segue com a megaexposição “A Beleza Sombria dos Monstros: 13 Anos da Arte de Tim Burton”, até 14 de agosto. O evento permite que o público mergulhe na atmosfera peculiar e fantástica do pintor, ilustrador e cineasta Tim Burton, que dirigiu clássicos como Edward Mãos de Tesoura, Alice no País das Maravilhas, Dumbo e A Fantástica Fábrica de Chocolate. A exposição pode ser conferida de terça a domingo, das 9h às 21h. Os ingressos, que custam a partir de R$20,00, podem ser adquiridos na bilheteria oficial (Oca – somente nos horários/dias da exposição) e através do site Ingresso Rápido.

MAM e Museu Afro

O Museu de Arte Moderna (MAM) está aberto de terça a domingo, das 10h às 18h (entrada até 17h30) com diversas atrações para o fim de semana. Vale ressaltar que, aos domingos, a entrada é gratuita, mas o visitante pode escolher se prefere entrar gratuitamente ou se deseja colaborar com algum valor. Os ingressos podem ser adquiridos por agendamento via site do MAM.

Na sexta-feira (25), às 10h30 e às 14h30, o MAM realiza duas atividades do MAM Família. Na ocasião, mães, pais e responsáveis, aprenderão sobre a importância da dança para bebês. Conduzidos por Tatiana Tardioli, bailarina, arte-educadora, especialista em bebês e educadora perinatal, criadora e professora da Dança Materna® para Gestantes, Mães e Bebês, o encontro é focada em bebês de colo e engatinhando (faixa de um a 15 meses). Na ocasião, enquanto os bebês brincam e exploram livremente suas possibilidades corporais, os adultos, por perto, se alongam e aquecem.

Já no Museu Afro, os frequentadores poderão conferir a exposição em homenagem à cidade de São Paulo, o espetáculo “Arqueologia Amorosa de São Paulo”. Inaugurada no dia 25 de janeiro, a mostra percorre a memória da capital paulista, com personagens da vida artística e obras de grandes arquitetos. A exposição ocorre das 10h às 17h, e os ingressos custam entre R$ 7,50 e R$ 15,00, com entrada gratuita às quartas-feiras. Para adquirir os ingressos é necessário acessar a página do Museu Afro Brasil.

A fim de contar uma outra história brasileira, a “Exposição de Longa Duração” está em cartaz no Museu Afro com mais de 6 mil obras, como pinturas, esculturas, gravuras, fotografias, documentos e muito mais. Com diversos núcleos, o acervo tem a intenção de descontruir um imaginário da população negra como inferior e, ao invés disso, reafirmar no prestígio, na igualdade e no pertencimento. As inscrições devem ser realizadas pelo mesmo site.

Além disso, o Museu está em cartaz com a exposição “Padre Jesuíno do Monte Carmelo aos Olhos de Mário de Andrade”. A mostra traz grandes pinturas provenientes das igrejas das cidades de Itu e São Paulo, onde o padre exerceu seu ofício de pintor, músico e compositor, entre os séculos XVIII e XIX, o que inspirou o poeta Mario de Andrade a escrever sua biografia, lançada em 1945, após sua morte. Os ingressos podem ser adquiridos pelo mesmo site.

Pavilhão Japonês

Localizado às margens do lago do Ibirapuera, próximo ao Planetário e ao Museu Afro Brasil, o Pavilhão Japonês é o local ideal para quem deseja aprender mais sobre a cultura japonese. O edifício, construído por meio de uma parceria entre o governo japonês e a comunidade nipo-brasileira, conta com um salão nobre e diversas salas anexas. Em seu Salão de Exposição é possível conferir peças doadas pelo governo japonês que retratam as belezas do Japão. No espaço, também é possível conferir o jardim repleto de plantas e árvores ornamentais, além de um lindo lago de carpas.

Para quem deseja saborear algumas das delícias da culinária japonesa, o Pavilhão também conta com um restaurante estilo take away, o Na Na Ya, que serve opções variadas de pratos doces e salgados. O horário de funcionamento do Pavilhão é de quinta-feira a domingo e, também, aos feriados, das 10h às 17h. Vale ressaltar que a entrada é gratuita às quintas-feiras. O ingresso para adultos custa R$15. Estudante com carteirinha, idosos a partir de 60 anos e crianças de 5 a 12 anos pagam meia-entrada R$7. Já crianças abaixo de 4 anos não pagam.