Ibirapuera ganha unidades Oakberry

A OAKBERRY, rede de alimentação saudável focada em açaí, inaugurou a primeira unidade dentro do Parque Ibirapuera e a segunda deverá ser implantada em breve, ampliando a oferta de opções alimentícias dentro do parque.

A marca surge como uma alternativa para os frequentadores que desejam se alimentar de forma nutritiva e rápida. Hoje, a rede possui mais de 270 unidades espalhadas pelo Brasil e outros 11 países. “Nossa estratégia é ampliar a presença da marca em áreas urbanas e de alto fluxo. Estamos muito bem preparados para atender a demanda do parque e com altas expectativas. O consumo de açaí ainda é pequeno para o potencial do mercado”, afirma Georgios Frangulis, CEO e fundador da OAKBERRY.

Por meio de sua fórmula exclusiva, com um produto de qualidade, natural, sem adição de corantes, agrotóxicos e zero gordura trans e colesterol, OAKBERRY oferece aos clientes três tamanhos de copo e mais de 15 toppings, como banana, granola, coco, semente de chia, leite em pó e mel orgânico, entre outros.

“A chegada das unidades da OAKBERRY ao Parque Ibirapuera faz parte do nosso projeto de ampliar a oferta de alimentação de qualidade e também uma resposta aos anseios dos usuários que curtem tomar açaí nos momentos de prática esportiva ou de lazer no Parque Ibirapuera”, destaca Samuel Lloyd, diretor da Urbia Gestão de Parques de São Paulo, Sociedade de Propósito Específico (SPE) criada para cuidar da gestão do Ibirapuera e outros cinco parques da cidade.