Iamspe quer ampliar rede de hospitais credenciados

O Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe) de São Paulo anunciou a assinatura de novos contratos com hospitais no ABC e Baixada Santista. Em São Caetano do Sul, com o Hospital Santa Ana, e em Santos, com a Santa Casa de Misericórdia.

Serão beneficiados 237 mil usuários do Iamspe na região, que além de atendimento de urgência e emergência, contarão com consultas ambulatoriais, exames, cirurgias eletivas e internação. Os serviços do Hospital Santa Ana terão início a partir de 4 de agosto e os serviços do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Santos em 11 de agosto.

Importante informar que os Hospitais São Bernardo, Beneficência Portuguesa e Frei Galvão em Santos manifestaram desinteresse na continuidade de prestação de serviços hospitalares com o Iamspe.

interior e Baixada Santista

O Iamspe divulga também editais para contratar novos prestadores de serviços hospitalares (Hospital Geral, Clínicas de Exames de Imagem e Hospital Oftalmológico). O objetivo é ampliar consultas, exames e cirurgias eletivas. Confirana sequência as cidades dso editais previstos.

Editais – Iamspe

Serão publicados editais para credenciar hospital geral nas cidades de: São Bernardo do Campo, Praia Grande, Guarujá, São Vicente e Catanduva;

Editais publicados e outros em instrução para credenciar Clínicas de Exames de Imagem nas cidades: São Bernardo, Bebedouro, Itapetininga, Jales, Osasco, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Presidente Epitácio e Presidente Venceslau;

Edital em instrução para credenciar para contratar Hospital Oftalmológico: Presidente Prudente;

Edital planejado para credenciar Policlínica: Sorocaba;

Para o conhecimento da íntegra dos editais, os interessados poderão comparecer na Avenida Ibirapuera, 981 – 5º andar – Vila Clementino – das 9h às 17h ou obter as informações em www.iamspe.sp.gov.br.