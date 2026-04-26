Iamspe integra rede que reaproveita sangue para produzir medicamentos

O Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe) integrou-se a rede de doadores de plasma à Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás) para a produção de hemoderivados e medicamentos recombinantes destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS) neste mês de abril. O líquido é separado a partir das bolsas de sangue captadas no Banco de Sangue do Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE), do Iamspe.

Neste primeiro repasse, foram encaminhadas à empresa 512 bolsas, o equivalente a quase 105 litros de plasma – a parte líquida do sangue rica em proteínas e fundamental para o tratamento de pacientes com hemofilia e doenças imunológicas em todo o país.

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“O grande valor desta parceria reside na transformação de um material excedente, que anteriormente seria descartado por não possuir utilização clínica imediata, em matéria-prima para a fabricação de hemoderivados e recombinantes.

Ao otimizarmos o uso desse recurso, reduzimos significativamente a geração de resíduos hospitalares, reforçando nosso compromisso com a sustentabilidade e a eficiência de nossa cadeia produtiva”, destaca o diretor do Banco de Sangue do HSPE, Dr. Fábio Lino.

Para que um hospital ou hemocentro no Brasil esteja apto a realizar a coleta de plasma e atuar como centro doador, é necessário seguir rigorosos protocolos técnicos e de biossegurança definidos pelo Ministério da Saúde. Por isso, o Banco de Sangue do Iamspe, teve seus processos de segurança, rastreabilidade e qualidade de captação de bolsas de sangue avaliados. A certificação foi concedida em fevereiro deste ano.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, em 2024, foram entregues 552 mil frascos de hemoderivados pela Hemobrás. A empresa é a única instituição pública responsável pela produção desses fármacos no país. Os medicamentos podem integrar tratamento de diferentes doenças, inclusive as raras.

Dr. Fábio complementa: “integrar essa rede nacional nos permite contribuir diretamente para a produção de medicamentos voltados ao tratamento de diversas condições, incluindo doenças raras, reafirmando nosso compromisso de converter rigor técnico em benefício real para a sociedade brasileira”.

O que é plasma?

O plasma é a parte líquida do sangue e é rico em proteínas essenciais, como albumina, imunoglobulinas e fatores de coagulação. É a partir dele que são produzidos medicamentos fundamentais para o tratamento de pacientes com hemofilia, doenças imunológicas, entre outras condições de saúde.

O Hospital do Servidor Público Estadual – IAMSPE fica na Rua Pedro de Toledo – 1800 – Vila Clementino