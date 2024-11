Hospital Veterinário amplia horário

Desde sábado (16), o atendimento nos Hospitais Veterinários Públicos das zonas Sul e Leste foi ampliado para todos os sábados, domingos e feriados, das 7h às 17h, nos casos de urgência e emergência, que seguem critérios médicos.

Segundo a Prefeitura, a ampliação do serviço se justifica porque cresce ano a ano, visa a atender à população de baixa renda e é exclusivo a quem mora na cidade de São Paulo. Em 2023, foram realizados 150.454 atendimentos, enquanto no ano anterior, 131.287. Em 2021, os hospitais veterinários fizeram 122.395 atendimentos e, em 2020, 96.917.

Para utilização do serviço, o munícipe deve apresentar os documentos obrigatórios, que são: carteira do Registro Geral do Animal (RGA), documento oficial com foto, constando RG e CPF do responsável pelo animal; comprovante de residência atualizado (emitido nos últimos 90 dias) em nome do responsável pelo animal, comprovante de benefício, como Cadastro Único (CadÚnico)/outro documento comprobatório da condição social. É realizada triagem social na recepção de cada unidade.

“São Paulo é pioneira no cuidado com a saúde animal, temos feito muitas ações e ampliado serviços disponíveis. Agora as unidades das zonas sul e leste farão atendimento para urgências e emergências nos finais de semana. Esse serviço público é importante para garantir que os animais recebam o cuidado que merecem”, declara o secretário municipal da Saúde, Luiz Caralos Zamarco.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio da Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap), oferece atendimento clínico e cirúrgico aos animais nos hospitais veterinários públicos, serviço pioneiro no Brasil, sendo disponibilizadas quatro unidades sediadas nas regiões Leste e Sul, que passam a atender aos fins de semana e feriados, Norte e Oeste. Uma nova unidade está prevista para ser inaugurada em 2025, também na região Leste.

Urgência ou emergência?

Muitas pessoas têm dúvidas de como são avaliados os casos de urgência e emergência veterinária. O atendimento de urgência é aquele que não tem risco de morte, mas se não for tratado pode evoluir para um quadro mais grave.

Exemplos: tumores com feridas, icterícia (animal amarelado) e secreção na região genital no caso de fêmeas. Já o atendimento de emergência é tudo que implica risco iminente de morte, que deve ser tratado nos primeiros momentos após sua constatação. Exemplos: atropelamentos, hemorragia ativa, convulsão, perda de consciência, falta de ar e obstrução uretral.

Documentos obrigatórios

Para ser atendido, o tutor deve apresentar os documentos obrigatórios: Registro Geral do Animal (RGA), documento do tutor constando foto e Cadastro de Pessoa Física (CPF), além de comprovante de endereço e comprovante de cadastro em programa social, se houver. É feita triagem social na recepção.

Casos não emergenciais: como é o atendimento?

Nas unidades das zonas Sul, Norte e Leste, o atendimento para casos não emergenciais funciona mediante agendamento presencial, para atendimento na semana seguinte, conforme disponibilidade de vaga. A medida não afeta os casos de urgência e emergência, que continuam sendo atendidos em qualquer horário do funcionamento.

Unidade Sul: Rua Agostino Togneri, n° 153 – Jurubatuba.

Casos não emergenciais são atendidos conforme ordem de chegada, mediante distribuição de senhas.

Agendamento presencial de casos não emergenciais todas as segundas, das 14h às 16h.

Também com triagem social obrigatória na recepção.