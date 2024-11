Hospital São Paulo vai fornecer alimentos da agricultura familiar a pacientes do SUS

O Hospital São Paulo, vinculado à SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina) e à Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), é a primeira unidade de saúde do SUS (Sistema Único de Saúde) no estado de São Paulo a firmar contratos com organizações fornecedoras de alimentos livres de agrotóxicos, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA). Essa iniciativa, que reforça o compromisso da instituição em oferecer saúde e assistência de qualidade, foi oficializada na última semana. Os alimentos serão servidos aos pacientes a partir de novembro deste ano.

O Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) é responsável pela implementação de políticas públicas voltadas à transição agroecológica, à reforma agrária, ao desenvolvimento sustentável e ao fortalecimento da agricultura familiar. A parceria visa fornecer alimentos de maior qualidade ao hospital e apoiar iniciativas relacionadas ao acesso à saúde a populações vulneráveis.

O superintendente do HSP e das Instituições Afiliadas da Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM), Dr. Nacime Salomão Mansur, assinou os contratos com as organizações Cooperativa dos Produtores Agrícolas Solidários do Alto Tietê (Coopasat) e Instituto Terra Viva Brasil de Agroecologia (Terra Viva), que serão responsáveis pelo fornecimento dos alimentos.

Para Mansur, o acordo demonstra cuidado, comprometimento com os pacientes e valorização do SUS: “A saúde requer a manutenção de bons hábitos alimentares, incluindo o consumo de alimentos de maior qualidade (com redução de agrotóxicos e orgânicos), que são mais saudáveis e livres de componentes prejudiciais a longo prazo. Além dos tratamentos para as doenças, também nos preocupamos com a prevenção à saúde humana, com o desenvolvimento social e sustentável”, afirma.