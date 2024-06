Hospital São Paulo: Pronto Socorro será reaberto esse ano

Portas abertas, referência em medicina de ponta, atendimento universal. Quando se fala em hospital São Paulo, o conceito é esse, resultado de mais de sete décadas de trabalho em saúde pública. Hospital universitário ligado ao ensino da Escola Paulista de Medicina – Universidade de São Paulo – este equipamento é essencial para atender não só a comunidade da Vila Clementino, onde está estabelecido, mas de todo o país, já que atrai pacientes das mais diferentes regiões do Brasil. Mas, o Pronto Socorro do Hospital está fechado há mais de dois anos, por conta de uma reforma. A promessa era de que as obras durariam quatro meses, mas já se passaram 25!

De acordo com a assessoria de imprensa do Hospital São Paulo, a reforma do pronto-socorro é a primeira grande obra que está sendo realizada e que teve de ser estendida devido a problemas estruturais que não estavam previstos no projeto inicial.

Uma reportagem recente veiculada pela Rede Globo mostrou que o atraso se deu porque foi necessária troca de piso em dois andares do hospital por conta de rachaduras. O detalhe é que a troca aconteceu pouco tempo depois de um novo piso ter sido instalado, ou seja, a obra foi feita duas vezes. Além disso, havia ninhos de cupins de concreto nas lajes entre os pavimentos e em mais de 80 colunas do edifício.

O Hospital informa que as obras serão concluídas ainda este ano e o serviço de Pronto Socorro será reaberto. No entanto, a nota enviada pela instituição indica que o Pronto Socorro não terá portas abertas ao público em geral e que a orientação continuará sendo de procurar as Unidades de Pronto Atendimento 24 horas da cidade.

Ao lado do próprio HSP, a UPA Vila Mariana foi inaugurada meses antes do fechamento do PS do Hospital São Paulo – em agosto de 2021 – com capacidade inicial de 18 mil atendimentos por mês e atualmente estimada em 22 mil atendimentos mês. Mas, vem sofrendo superlotação por conta não só do fechamento do PS mas também pelo aumento de casos de doenças respiratórias e surto de dengue, que criou filas e gerou longas horas de demora esse ano.

Em nota sobre o atraso na reforma, a assessoria de imprensa indica que, quando reaberto, o Hospital São Paulo passará a receber de forma referenciada pacientes encaminhados via Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde (Cross), “conforme preconizado pelo perfil do estabelecimento, que atende casos de alta complexidade”.

Destaca ainda que o Hospital São Paulo é referência nacional e, mesmo com a reforma do pronto-socorro, continua recebendo pacientes graves referenciados pela rede municipal, estadual e vaga zero. As demais áreas do complexo hospitalar estão operando normalmente, não tendo sido comprometidas pelas obras.

Histórico do HSP

Inaugurado em 1940, para o ensino de clínicas dos alunos da Escola Paulista de Medicina, o Hospital São Paulo se tornou o maior hospital federal de ensino do País. Sua gestão é realizada por um conselho de representantes de várias entidades – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina – SPDM, UNIFESP, Escola Paulista de Medicina e Escola Paulista de Enfermagem.

Ao longo dos anos, o Hospital São Paulo tornou-se um dos melhores centros formadores de médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde, ocupando essa posição há mais de 50 anos. Como hospital universitário da UNIFESP, abriga aproximadamente 94 programas de residência médica e 16 de residência multiprofissional, frequentados por cerca de 2.000 residentes.

Ao lado de uma intensa atividade assistencial, destaca-se também pela vasta produção científica e pelo ensino que o qualifica como uma instituição de excelência, tanto no cenário nacional quanto no internacional. A instituição atende a todas as especialidades médicas, em especial aquelas com procedimentos de alta complexidade. Tem como missão a prestação de assistência à saúde da população com qualidade.