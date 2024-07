Hospital São Paulo amplia serviço de diagnóstico por imagem

O Hospital São Paulo (HSP/Unifesp) ampliou o serviço de diagnóstico por imagem com a aquisição de um novo tomógrafo. O equipamento, com tecnologia de ponta, chegou à unidade no último domingo (14) e irá começar a atender a demanda a partir de agosto, com 1.200 exames realizados por mês. O aumento da oferta será de 38%, pois, atualmente, o HSP possui dois tomógrafos em operação, com produção mensal de 3.100 exames..

O modelo adquirido é um Incisive de 128 canais, que possui um novo método de diagnóstico por imagem de tecnologia avançada. O tomógrafo é um modelo de última geração e tem capacidade para fazer 128 cortes de imagem de uma vez.

A velocidade do aparelho permite exames com menor dose de radiação e de contraste e muito mais qualidade de imagens.

“O investimento em um novo tomógrafo com tecnologia de ponta está alinhado aos propósitos do HSP, em oferecer assistência de excelência. Com o equipamento ofereceremos um método de diagnóstico com maior precisão, menor irradiação e mais agilidade.”, afirma a diretora clínica da instituição, Profa. Jaquelina Ota Arakaki.

O equipamento possui o valor de R$ 2,7 milhões, investido pelo Ministério da Saúde. O tomógrafo será o segundo deste tipo a operar na unidade, desde janeiro a instituição trabalha com a tecnologia Incisive de 128 canais para exames de imagem.

Hospital São Paulo

O Hospital São Paulo, vinculado à SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina) e à Unifesp, é um dos quatro complexos hospitalares mais importantes da cidade de São Paulo e um dos principais centros referenciados do SUS (Sistema Único de Saúde) de formação de médicos, de ensino e de produção científica.

A unidade atende casos de alta complexidade referenciados via Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde (Cross) e tem como missão a prestação de assistência à saúde com qualidade, bem como oferecer condições ideais para ensino e pesquisa.