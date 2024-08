Hospital São Paulo amplia oferta de reconstrução mamária

O Hospital São Paulo (HSP/Unifesp) ampliou, em junho, a oferta do serviço de reconstrução mamária a pacientes oncológicas que são acompanhadas pela unidade ou aguardam a cirurgia via Sistema Único de Saúde (SUS). Por meio do projeto Minha Mama, serão operadas, no primeiro momento, 100 mulheres. A estimativa é que todos os casos que foram encaminhados à instituição sejam liquidados.

O aumento da oferta será de 500%, tendo em vista que serão feitos aproximadamente 12 procedimentos ao mês, contra dois que eram realizados antes do projeto.

“Devolver e cuidar da saúde de forma integral são algumas das premissas do nosso hospital e, por este motivo, cuidamos também do que diz respeito à saúde emocional das nossas pacientes oncológicas, que merecem ter a autoestima e o bem estar recuperados por meio do procedimento de reconstrução mamária”, esclarece o Dr. Miguel Sabino, chefe do setor de cirurgia plástica do HSP.

A iniciativa foi possível devido o investimento de R$ 1,1 milhão em emendas parlamentares disponibilizadas ao serviço, que irá operar com o dobro de salas disponíveis e conseguirá comprar o número de próteses mamárias necessárias para a realização das cirurgias.

Cerca de 90 pacientes estavam em acompanhamento para serem encaminhadas à cirurgia de reconstrução mamária na unidade.

O HSP é o hospital universitário da UNIFESP e atende casos de alta complexidade referenciados via Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde (Cross).