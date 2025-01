Hospital na Vila Clementino precisa de doações de sangue

O Banco de Sangue do Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE) está com estoque crítico e realiza uma campanha de doação neste sábado (25), durante o feriado de aniversário da cidade de São Paulo. O atendimento será das 8h às 16h, e a expectativa é de que entre 80 e 90 doadores compareçam ao local. A queda de 20% nas doações desde o final do ano aumenta a necessidade de reposição, especialmente dos tipos sanguíneos A-, B-, O-, AB- e O+. Porém, todos os grupos sanguíneos são bem-vindos.

O diretor de Serviço de Hemoterapia do HSPE, Fábio Lino, reforça a importância das doações: “A coleta de sangue é necessária ao longo de todo o ano, mas nem sempre conseguimos manter os mesmos índices de doadores mês a mês, principalmente em períodos de férias e feriados, que favorecem viagens. Até mesmo as alterações do clima interferem no volume de doadores. Por isso, chamamos a atenção da população para criar uma rotina periódica e manter a frequência nas doações”, afirma.

Uma única doação de 450 ml de sangue pode salvar até quatro vidas. Cada gesto conta e faz toda a diferença para aqueles que estão em tratamento, especialmente, oncológico.

Requisitos

Estar em boas condições de saúde;

Estar alimentado;

Ter entre 16 e 69 anos (para menores de idade, consultar o site);

Pesar mais de 50 kg;

Levar um documento de identidade original com foto recente que permita a identificação do candidato;

Evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação e, no caso de bebidas alcoólicas, 12 horas antes. Se o candidato estiver com gripe ou resfriado, deve aguardar uma semana para que esteja novamente apto à doação.

Doe sangue

O Banco de Sangue do HSPE funciona de segunda a sexta, das 9h às 16h, e aos sábados, das 8h às 16h. O prédio, que está localizado na área externa do espaço hospitalar, fica na Rua Pedro de Toledo, nº 1800 – Vila Clementino.

Os interessados em doar devem ter idade entre 16 e 69 anos (sendo a primeira doação até os 60 anos), pesar mais de 50 kg e estar bem alimentado na ocasião.

A doação pode ser feita sem agendamento, basta apresentar documento de identificação com foto.

Mais informações pelos telefones: (11) 4573-8902 e 4573-8249.