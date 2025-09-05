Hospital na Vila Clementino é referência em cirurgia masculina

Fica na Vila Clementino o Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE), considerado referência em reconstrução de uretra. Ali são realizadas cerca de 400 cirurgias por ano, sendo o maior volume do país. Para se ter uma ideia, a maioria das outras unidades de saúde realiza, no máximo, 20 procedimentos desse tipo anualmente. Essa expertise levou um especialista do HSPE a ser o único representante sul-americano na equipe médica responsável pela reconstrução da uretra de soldados ucranianos.

A uretroplastia é indicada para pacientes com sequelas urológicas decorrentes de câncer de próstata, estenose (estreitamento) de uretra ou traumas que interrompem ou destroem o canal uretral. Em geral, a capacidade de urinar é recuperada cerca de 30 dias após a alta hospitalar.

A reconstrução da uretra é complexa e pode exigir horas de cirurgia. No HSPE, ao menos cinco profissionais são destinados ao centro cirúrgico para a execução do procedimento. Por isso, o Serviço de Urologia do Hospital conta com um núcleo dedicado exclusivamente à realização da cirurgia. O responsável pelo grupo, o Dr. Wagner França.

“A reconstrução da uretra é um procedimento complexo, que exige muito estudo, prática e suprimentos, desde ferramentas até medicamentos. E, o HSPE conta com tudo isso, sendo referência na realização da cirurgia. Por isso também, os colegas Shubham Gupta e Paul Rusilko, que conheci durante minha estadia como único cirurgião urologista sul-americano operando soldados feridos na Ucrânia, toparam participar do evento de cirurgia urológica que vamos realizar no HSPE agora em setembro. Na oportunidade, vamos compartilhar nossas experiências com os participantes”, comenta.

Evento internacional

A IV Urorecon, Jornada Internacional de Urologia Funcional e Cirurgia Urológica Reconstrutiva e Protética, ocorre nos dias 5 e 6 de setembro, das 7h às 18h, no auditório do Centro Integralidade do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe), que fica na Rua Pedro de Toledo, nº 1.800.

A programação conta com transmissão ao vivo de cirurgias e palestrantes internacionais. Saiba mais acessando o link: https://www.urorecon.com.br/