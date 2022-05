Hospital do Jabaquara ganha árvores

A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, por meio do Viveiro Manequinho Lopes (VML), que fica no Parque Ibirapuera, forneceu 400 mudas para arborizar o espaço do Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya, no bairro do Jabaquara, zona sul.

Foram disponibilizadas três espécies. Entre as variedades estão clorofito (Chlorophytum comosum) com 200 exemplares, 150 mudas de grama amendoim (Arachis repens) e 50 Lírios triângulo (Hemerocallis xhybrida), totalizando 400 unidades.

Beatriz Anderaos, diretora administrativa da unidade hospitalar comentou sobre a parceria com a SVMA para o fornecimento de mudas para órgãos municipais. “Os viveiros municipais desempenham um importante papel para a sociedade que vai além da produção de mudas, como possibilitar contato das pessoas com a natureza na inserção paisagística de espécies que estimulam e despertam o interesse dos usuários com questões importantes de uma metrópole como preservação de áreas verdes e renovação de espaços degradados trazendo vida para o local, experiência esta que tivemos”, disse.

Viveiros

Na cidade de São Paulo existem três viveiros municipais: Arthur Etzel, Harry Blossfeld e Manequinho Lopes. Esses locais produzem mudas de espécies vegetais ornamentais herbáceas, arbustivas e arbóreas destinadas às unidades municipais para plantios em praças, parques, projetos socioambientais, escolas, canteiros centrais e demais áreas verdes.