Hospital Dia Santo Amaro amplia cirurgias vasculares

O Hospital Dia Santo Amaro (HDSA) irá ampliar, ao longo de 2026, sua capacidade assistencial em cirurgia vascular, com aumento superior a 150 procedimentos por mês, totalizando mais de 1.800 atendimentos adicionais ao ano pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A ampliação atende ao crescimento da demanda regional por tratamento de doenças venosas crônicas, como varizes, insuficiência venosa e flebites, condições que afetam principalmente adultos e idosos e que, quando não tratadas de forma oportuna, podem comprometer a funcionalidade e a qualidade de vida dos pacientes.

Segundo Ronald Maia Filho, diretor médico do HDSA, a iniciativa foi planejada para reduzir filas assistenciais, ampliando o acesso da população aos procedimentos eletivos especializados. “Essa é uma resposta direta às necessidades da população atendida, garantindo acesso oportuno, segurança assistencial e maior resolutividade no cuidado”, afirma.

Qualidade de vida

Atualmente, o hospital realiza cirurgias de varizes, flebectomias e outros procedimentos eletivos de média complexidade, além de ampliar a oferta de escleroterapia não estética, recurso terapêutico essencial no manejo das doenças venosas crônicas. “A escleroterapia não estética tem finalidade terapêutica e funcional, contribuindo para o controle dos sintomas, a prevenção de complicações e a melhora da qualidade de vida dos pacientes”, explica o diretor médico.

Com a ampliação da capacidade assistencial, a expectativa é de redução do tempo de espera, diminuição do risco de agravamento clínico e fortalecimento do Hospital Dia Santo Amaro como unidade estratégica da rede assistencial regional, em integração com a atenção básica e os serviços de maior complexidade.

Em 2025, de acordo com o Departamento de Atenção Especializada da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), os hospitais-dia da capital realizaram 4.035 cirurgias de varizes; deste total, mais de 800 foram realizadas pelo HD Santo Amaro.