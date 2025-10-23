Hospital Dante Pazzanese ganha 42 novos leitos e estrutura é modernizada

Foram entregues 42 novos leitos no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, referência nacional em cardiologia. Voltado 100% ao atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), o hospital tem a partir de agora dez novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) totalmente reformados e 32 novos leitos de enfermaria que reforçam o cuidado a pacientes com doenças cardiovasculares de alta complexidade.

“O Instituto Dante Pazzanese é um dos melhores institutos de cardiologia do planeta, que abraça e cuida de pacientes cardíacos e suas famílias. Com mais gestão e alívio financeiro aliados à capacidade técnica e, principalmente, à grande paixão dos profissionais, o resultado é mais qualidade na assistência. É uma alegria termos hoje mais mais 32 leitos de terapia semi-intensiva sendo entregues, além de mais 10 leitos de UTI. Este é um hospital que está sempre se reinventando e pensando à frente, que não só faz assistência, mas também se dedica à pesquisa, ensino e formação profissional”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

As obras ampliaram a capacidade assistencial da unidade e contaram com investimento de R$ 6,2 milhões do Governo de São Paulo. Além disso, a Fundação Adib Jatene, entidade sem fins lucrativos que presta apoio ao Dante Pazzanese, viabilizou R$ 3,6 milhões para a aquisição de equipamentos.

O Dante Pazzanese é um dos maiores centros de cardiologia do país, com média de 900 internações mensais, 18 mil consultas ambulatoriais por mês entre atendimentos médicos e multiprofissionais, e 12 mil exames de imagem mensais, incluindo tomografias, ressonâncias, ecocardiogramas, raios X e medicina nuclear. A unidade também realiza cerca de 900 procedimentos hemodinâmicos por mês, sendo mais de 200 angioplastias, além de 360 cirurgias mensais.

“Em 2022, o Dante Pazzanese realizou 3.922 cirurgias eletivas. Nos últimos 12 meses, esse número foi ampliado para 5.545. É exatamente 41.38% a mais do que fazia há três anos. Isso mostra a competência do Instituto em adotar os recursos de forma condizente. Nesses últimos 16 meses nós investimos no Dante Pazzanese R$ 150 milhões pela Tabela SUS Paulista”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva.

O hospital também se destaca pela excelência reconhecida internacionalmente. No ranking World’s Best Specialized Hospitals 2026, divulgado pela revista americana Newsweek, o Dante Pazzanese subiu 18 posições em cardiologia, passando do 64º lugar em 2024 para o 46º em 2026, e avançou oito posições em cirurgia cardíaca, consolidando-se entre os melhores hospitais do mundo nessas especialidades.

Além da inauguração dos leitos, o Instituto segue em processo de modernização e expansão, com novas obras em andamento que vão ampliar a capacidade assistencial e aprimorar a infraestrutura de apoio técnico e administrativo.

Entre os projetos em execução estão a implantação de uma UTI vascular com dez novos leitos, a ampliação do ambulatório com dez novos consultórios, a ampliação da farmácia ambulatorial e a adequação de áreas administrativas, incluindo o Núcleo Interno de Regulação e o Núcleo de Qualidade.

O Pronto-Socorro do Instituto também está em reforma desde agosto deste ano, com investimento estimado em R$ 10 milhões, para modernizar toda a estrutura física e os fluxos assistenciais, garantindo mais conforto e eficiência no acolhimento de pacientes. A obra contempla a readequação de áreas críticas, como salas de estabilização e observação, e faz parte do conjunto de melhorias em andamento no hospital.