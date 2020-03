Hemocentros de São Paulo adotam medidas contra coronavírus e fazem apelo a população

A Fundação Pró Sangue, organização que fornece estoque para mais de 100 hospitais públicos de São Paulo, está em uma semana crítica para seu estoque. Os tipo sanguíneos O+, O-, A- e B- estão operando com menos de 30% das reservas necessárias para atender a população.

Isso se da, principalmente, ao receio de muitas pessoas de irem até os hemocentros e se exporem ao Covid-19 que vem se espalhando por todo o Brasil. Para espantar esse medo, o Dr. César de Almeida Neto, médico da Fundação Pró-Sangue, garante aos candidatos que os postos de coleta não oferecem riscos.

As autoridades informam ainda que não existe evidência de transmissão de coronavírus por transfusão de sangue.

Medidas de incentivo

Em resposta a esse novo problema o Ministério da Saúde já atualizou critérios de doação nos bancos de sangue como uma ação preventiva em todo país.

A triagem clínica já incluía a verificação de dengue, chikungunya e zika. A atualização deste ano incluiu o Covid-19 e outras variações como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars) e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (Mers).

Pessoas que estiveram em regiões com casos confirmados de coronavírus não poderão doar sangue pelo prazo de 30 dias, a contar do retorno das áreas afetadas pela epidemia. O prazo também será aplicado a quem teve contato com paciente infectado ou com suspeita da doença.

Os candidatos que apresentaram infecção pelo COVID-19 são considerados inaptos por um período de 90 dias, após recuperação clínica completa (assintomáticos).

A regra não se aplica a doadores que tiveram resfriado comum ou infecções de vias respiratórias causadas eventualmente por coronavírus, sem histórico de viagem para as regiões epidêmicas ou sem contato com pessoas desses lugares.

Outras medidas já adotadas são o aumento do espaço entre as cadeiras na sala de espera e a priorização da doação agendada, para evitar aglomerações.

Faça sua parte, ajude quem está precisando! Para o agendamento da sua doação na Pró-Sangue, clique aqui!